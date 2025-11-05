ज़ी बिहार झारखंड की रिपोर्ट के बाद मोतिहारी के 'भूतबंगला बूथ' की सफाई शुरू, प्रशासन हरकत में आया

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार पिंक बूथ, डिजिटल स्मार्ट बूथ और आदर्श बूथ जैसे आधुनिक कॉन्सेप्ट की बात करता है. लेकिन इन दावों के बीच मोतिहारी से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इन वादों की पोल खोल दी. रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र ऐसे भवन में बनाया गया था, जो किसी हॉरर फिल्म के भूत बंगले से कम नहीं था.

मोतिहारी के रक्सौल में जिस इमारत में मतदान केंद्र बनाया गया, वह वर्षों से जर्जर हालत में है. भवन की पीछे की दीवार टूटी हुई, छत पूरी तरह से गायब है और ऊपर बड़े-बड़े पेड़ उग आए हैं, जो साफ दिखाते हैं कि यह जगह लंबे समय से वीरान थी. ऐसे माहौल में मतदान केंद्र बनाना मतदाताओं के लिए सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिहाज से चिंता का विषय बन गया था.

ज़ी बिहार ने जब इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया, तो इसका त्वरित असर देखने को मिला. रिपोर्ट के प्रसारण के कुछ ही घंटों बाद चुनाव आयोग सक्रिय हो गया. रक्सौल विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नगर परिषद रक्सौल को सफाई के निर्देश जारी किए.

Add Zee News as a Preferred Source

निर्देश मिलते ही नगर परिषद के सिटी मैनेजर, स्वच्छता पदाधिकारी और बूथ प्रभारी मौके पर पहुंचे और युद्ध स्तर पर सफाई अभियान शुरू कर दिया. झाड़ियां हटाई गईं, कूड़ा साफ किया गया और आसपास का क्षेत्र मतदाताओं के लिए सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है.

रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 36, 37 और 38 को इसी खंडहरनुमा इमारत में बनाया गया था. चारों तरफ फैली झाड़ियों और टूटी दीवारों के बीच मतदान केंद्र बनाना न केवल व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि मतदाताओं की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है.

हालांकि अब सफाई का काम शुरू हो गया है, लेकिन यह साफ दिख रहा है कि सिर्फ झाड़ियां हटाने से समस्या हल नहीं होगी. भवन की जर्जर स्थिति और टूटी छत के कारण मतदान के दिन मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द वैकल्पिक भवन का इंतजाम करना चाहिए.

इनपुट- पंकज कुमार

ये भी पढ़ें- ADR रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, 27% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!