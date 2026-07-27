/कोख में कत्ल का पर्दाफाश! Zee Media की खबर पर मोतिहारी डीएम का सख्त एक्शन, सील हुआ अंश अस्पताल, 27 को नोटिस

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मोतिहारी में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है. भ्रूण हत्या के स्टिंग ऑपरेशन के बाद रामगढ़वा के अंश अस्पताल को सील प्रशासन ने सील कर दिया है. साथ ही इस दौरान 27 संदिग्ध अस्पतालों को नोटिस भेजा दिया है. यह कार्रवाई रक्सौल अनुमंडल के रामगढ़वा में भ्रूण हत्या करने वाली डॉक्टर की स्टिंग ऑपरेशन की खबर Zee मीडिया पर चलने के बाद की गई है. मोतिहारी के डीएम सौरभ सुमन यादव के सख्त निर्देश पर सिविल सर्जन ने यह बड़ी कार्रवाई की है.
दोनों दम्पति डॉक्टर फरार
मोतिहारी डीएम सौरभ सुमन यादव ने जी न्यूज की खबर का त्वरित संज्ञान लिया. इसके बाद मोतिहारी के सिविल सर्जन को अबिलम्ब जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही रामगढ़वा पीएचसी प्रभारी के नेतृत्व में बनी टीम ने अंश हॉस्पिटल में छापेमारी किया, लेकिन छापेमारी से पहले दम्पति डॉक्टर को इसकी भनक लग गई और वह फरार हो गए.
अंश हॉस्पिटल में कोई कर्मी या डॉक्टर नहीं मिला
दरअसल, दोनों दम्पति डॉक्टर पुनिता कुमारी, एसके मौर्या और अंश हॉस्पिटल के सभी कर्मी ने छापेमारी टीम के आने से पहले ही अस्पताल छोड़कर मौके से फरार हो गए. छापेमारी टीम को अंश हॉस्पिटल में कोई कर्मी या डॉक्टर नहीं मिला. मगर, हॉस्पिटल में पेशेंट टेबल, सीजर, डॉक्टर की कुर्सी समेत कई समान मिला.
27 संदिग्ध अस्पतालों को नोटिस जारी
इसके बाद स्वस्थ्य विभाग की टीम ने अंश अस्पताल को सील कर दिया है. टीम जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेजते हुए अग्रतर कार्रवाई में जुट गई. साथ ही रामगढ़वा में चल रहे अवैध हॉस्पिटल को चिन्हि्त करने के लिए 27 संदिग्ध अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है. इन अस्पतालों के सभी पेपर और डॉक्टरों के डिग्री की जांच की जा रही है. गलत पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी.
क्या है पूरा मामला जानिए
बता दें Zee मीडिया ने रामगढ़वा में सरकारी अस्पताल के बगल में भ्रूण हत्या करने वाले अस्पताल का स्टिंग ऑपरेशन किया था. खबर के माध्यम से भ्रूण हत्या करने वाली महिला डॉक्टर पुनिता कुमारी की पूरी क्राइम कुंडली बताया था. इसके बाद प्रशासन ने फौरन कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है.