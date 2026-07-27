/कोख में कत्ल का पर्दाफाश! Zee Media की खबर पर मोतिहारी डीएम का सख्त एक्शन, सील हुआ अंश अस्पताल, 27 को नोटिस

मोतिहारी में जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है. भ्रूण हत्या के स्टिंग ऑपरेशन के बाद रामगढ़वा के अंश अस्पताल को सील प्रशासन ने सील कर दिया है. साथ ही इस दौरान 27 संदिग्ध अस्पतालों को नोटिस भेजा दिया है. यह कार्रवाई रक्सौल अनुमंडल के रामगढ़वा में भ्रूण हत्या करने वाली डॉक्टर की स्टिंग ऑपरेशन की खबर Zee मीडिया पर चलने के बाद की गई है. मोतिहारी के डीएम सौरभ सुमन यादव के सख्त निर्देश पर सिविल सर्जन ने यह बड़ी कार्रवाई की है.