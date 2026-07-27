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कोख में कत्ल का पर्दाफाश! Zee Media की खबर पर मोतिहारी डीएम का सख्त एक्शन, सील हुआ अंश अस्पताल, 27 को नोटिस

Zee Media की खबर का बड़ा असर मोतिहारी में देखने को मिला. यहां पर भ्रूण हत्या का अड्डा बना अंश अस्पताल को प्रशासन ने सील कर दिया है. साथ ही 27 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Jul 27, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:49 PM IST
कोख में कत्ल का पर्दाफाश! Zee Media की खबर पर मोतिहारी डीएम का सख्त एक्शन, सील हुआ अंश अस्पताल, 27 को नोटिस
Image Credit: (File Photo) Zee Media की खबर पर मोतिहारी डीएम का सख्त एक्शन

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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