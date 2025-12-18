Advertisement
Zee News Impact: मोतिहारी कृषि विभाग ने सुधारी गलती, अब किसानों को मिलेगा हक

Motihari News: मोतिहारी के कृषि विभाग के अजब-गजब कारनामों पर ZEE मीडिया के सवालों का असर दिखने लगा है. खबर दिखाए जाने के बाद विभाग ने अपनी गलती सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो हक अब तक जरूरतमंद और मजबूर किसानों से दूर था, उसे उन तक पहुंचाने के लिए विभाग ने ठोस कदम उठाए हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 18, 2025, 07:57 PM IST

Motihari Agriculture Department: मोतिहारी में फसल क्षति अनुदान के चयन में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही हुई थी. कृषि विभाग के इस लापरवाही से रामगढ़वा, रक्सौल, आदापुर, पकड़ीदयाल, छौड़ादानो समेत कई प्रखंडों के किसान परेशान थे. दरअसल, बाढ़ या सुखाड़ से फसलों की क्षति होने पर सरकार किसानों को मुआवजा देती है, जिसके लिए जिस पंचायत में 33 प्रतिशत फसल की क्षति हुई है उसका चयन प्रखंड कृषि पदाधिकारी करते हैं, लेकिन इसी चयन में गजब की गड़बड़ी हुई थी जिसको लेकर जिला कृषि पदाधिकारी से ZEE मीडिया के सवाल पूछे जाने के बाद अब सुधारा जाने लगा है. 

मोतिहारी के जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार ने मोतिहारी के सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों से फिर से उनके उनके प्रखंडों में हुए फसल क्षति का रिपोर्ट मांगा है. हमने आपको बताया था कि किस तरह से अगल-बगल के सुगौली और रामगढ़वा, दो प्रखंडों में सुगौली प्रखंड के सभी पंचायतों का चयन कर लिया गया था, तो रामगढ़वा प्रखंड के एक भी पंचायतों का चयन नहीं किया गया था. इतना ही नहीं पकड़ीदयाल प्रखण्ड में, जिस पंचायत में नाम मात्र के धान की खेती होती है उसका चयन हो गया था. जबकि, धान की खेती करने वाले पंचायतों की अनदेखी कर दी गई थी, जिससे किसान मायूस और नाराज हो गए थे.

हालांकि, ZEE मीडिया के खबर के बाद अब मोतिहारी के किसानों के बीच उम्मीद जगी है कि अब उन्हें उनका वाजिब हक मिलेगा. मोतिहारी के 396 पंचायतों में सिर्फ 67 पंचायतों का फसल क्षति के लिए कृषि विभाग ने चयन किया था. रक्सौल अनुमंडल क्षेत्र के रामगढ़वा, रक्सौल, आदापुर और छौड़ादानो प्रखंड में सूखे और बाढ़ से किसानों के फसलो को काफी नुकसान पहुंचा है. धान के बिचड़ा लगाने के समय सुखाड़ हो गया, जिसके बाद किसानों ने दमकल से पटवन करके बिचड़ा लगाया. जब धान होने की समय आया तो हथिया नक्षत्र के भारी बारिश ने धान के फसल को बाढ़ में बहा ले गया. 

सुखाड़ और बाढ़ दोहरी आपदा से रक्सौल, रामगढ़वा, आदापुर और छौड़ादानो प्रखंड के सभी किसान बर्बाद हो गए. दाने दाने को मोहताज हो गए. भारी कर्ज में डूब गए. खेतों में धान के जगह किसान घास काटते नजर आए. बाढ़ की वजह से धान की बाली की जगह खेतों में धान की जड़ें बची हैं. दूर दूर तक एक भी धान की फसल नजर आ रही हैं. ऐसे में किसानों को सरकार से उम्मीद नजर आ ही रही थी, लेकिन सरकार ने रामगढ़वा, आदापुर और छौड़ादानो प्रखंड के एक भी पंचायत को फसल क्षति पंचायत नहीं माना. वहीं, रक्सौल प्रखण्ड के मात्र हरदिया, हरनाही समेत तीन पंचायत को फसल क्षति अनुदान योग्य माना गया है. जबकि, रक्सौल अनुमंडल क्षेत्र में सामान्य रूप सभी पंचायतों में फसल क्षति हुआ है. खैर, अब देर आय दुरुस्त आए के तर्ज पर कृषि विभाग जाग गई है तो उम्मीद की जा सकती है कि दोबारा भेजे जाने वाले रिपोर्ट में कोई घालमेल नहीं होगा और जरूरतमंद लोगों के पंचायत तक सरकार की फसल क्षति योजना का लाभ पहुंच सकेगी.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

यह भी पढ़ें: कृषि विभाग की गजब कहानी! बगल के प्रखंड को मिला मुआवजा, तो खाली हाथ मोतिहारी के किसान

