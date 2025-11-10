Advertisement
मोतिहारी चुनाव से पहले नकदी के सहारे वोट खरीदने की कोशिश, कई प्रत्याशियों पर FIR दर्ज

मोतिहारी में मतदान से पहले वोट खरीदने की कोशिशों का खुलासा हुआ है. बीजेपी और आरजेडी प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि कांग्रेस नेता के घर से तीन लाख रुपये और वोटर लिस्ट मिली है. फ्लाइंग स्क्वायड और पुलिस की लगातार कार्रवाई से नेताओं में दहशत है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 10, 2025, 06:03 PM IST

मोतिहारी में वोट खरीद कांड
मोतिहारी जिले की 12 विधानसभा सीटों पर सोमवार को मतदान होना है, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले जिले में नकदी के सहारे वोट खरीदने की कोशिशों ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है. अलग-अलग इलाकों से जानकारी मिली कि कुछ प्रत्याशी मतदाताओं को पैसे देकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे ही यह सूचना जिला प्रशासन को मिली, फ्लाइंग स्क्वायड की टीम ने कई जगह छापेमारी कर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी.

चिरैया विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी लालबाबू गुप्ता और मोतिहारी सीट से आरजेडी प्रत्याशी देवा गुप्ता पर वोट खरीदने के आरोप में अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई है. चिरैया थाना क्षेत्र में लालबाबू गुप्ता का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे हाथों में लिफाफा लिए नजर आ रहे हैं और बगल में बैठी महिला पैसे गिनते हुए कह रही है— “हम और कुछ लेंगे.” वीडियो में किसी की आवाज आती है— “सबकुछ मिलेगा.” यह वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने तत्काल जांच के आदेश दिए.

छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर मोहल्ले में पुलिस ने कांग्रेस नेता हरि सिंह के घर छापेमारी की. पुलिस को वहां से करीब तीन लाख रुपये नकद और वोटर लिस्ट मिली है. हरि सिंह सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जांच में सामने आया कि यह पैसा रविवार की रात वोट खरीदने के लिए रखा गया था.

नगर थाना क्षेत्र के सब्बा खान के घर से भी पुलिस ने छापा मारकर बड़ी रकम बरामद की है. मौके से राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के चुनाव प्रचार कार्ड के साथ रुपये से भरे दर्जनों लिफाफे मिले हैं. बताया जा रहा है कि ये लिफाफे मतदाताओं में बांटने के लिए तैयार रखे गए थे. पुलिस ने मौके पर रुपये जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

फ्लाइंग स्क्वायड और पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद उन प्रत्याशियों में हड़कंप मच गया है जो पैसे के बल पर वोट हासिल करने की कोशिश में थे. देर रात तक कई जगह छापेमारी चलती रही और कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई. जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि तीनों मामलों में अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है.

एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि चिरैया के बीजेपी प्रत्याशी लालबाबू गुप्ता के खिलाफ वीडियो सबूत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. वहीं नगर और छतौनी थाने में राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता और कांग्रेस नेता हरि सिंह पर एफआईआर हुई है. उन्होंने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है.

इनपुट- पंकज कुमार

