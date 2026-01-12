घाटशिला हादसा: बुरुडीह डैम पर बोलेरो ने 8 लोगों को रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों ने फूंकी गाड़ी

Ghatshila Accident: घाटशिला के पिकनिक स्पॉट बुरुडीह डैम में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक तेज रफ्तार बोलेरो होकर खाना खा रहे लोगों के बीच जा घुसी और उनको रौंद दिया. इस हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायल लोगों को आनन-फानन में ग्रामीणों की सहायता से घाटशिला अनुमंडल अस्पताल लाया गया.

बताया जा रहा है कि युवक बोलेरो को बहुत तेज चल रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई और लोगों पर चढ़ गई. इसके बाद गुस्साएं लोगों ने बंगाल से आई इस बोलोरो गाड़ी में आग लगा दी. पिकनिक मनाने बंगाल से आए ये लोग उग्र भीड़ को देखते हुए वहां से फरार हो गए. पश्चिम बंगाल के गोपीबल्लापुर यह टीम पिकनिक मनाने आयी थी. प्रकृतिक छटाओं के बीच बसे घाटशिला का यह बुरूडीह डेम पिकनिक स्थल के लिए जाना जाता है, जहां अधिकतर बंगाल से पिकनिक मनाने वाले लोग आते हैं.

दुर्घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई

घटना में घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से इलाज के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के दौरान बोलेरो में बैठे रसोइया को चालक समझ लोगों ने पीटकर घायल कर दिया. पुलिस की निगरानी में उसका अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है.

घटना के सम्बंध में घायल महिला सुनीता देवी ने बताया कि हम लोग पुरुषों को खाना खिला रहे थे कि अचानक से एक तेज रफ्तार से बोलेरो आई और सीधा सभी को धक्का मारते हुए ऑटो से जा टकराई, ऑटो में बैठे खाना खा रहे लोग घायल हो गए. वहां उपस्थित लोगों ने बोलेरो में आग लगा दी. पुलिस जब तक पहुंचती तब तक गाड़ी जल के राख हो चुकी थी.

घटना में पिकनिक मनाने जमशेदपुर से घाटशिला आये कृष्णा पाल का पैर टूट गया है, जिसे घाटशिला अनुमंडल अस्पताल से एमजीएम रेफर किया गया है. वहीं, अन्य घायल वरुण विश्वकर्मा, संतोष महतो, मनीष महतो का इलाज घाटशिला अनुमंडल अस्पाल में किया जा रहा है. इनके अलावा अन्य घायलों को मामूली चोट लगी है.

रिपोर्ट: रणधीर कुमार

