घाटशिला उपचुनाव में मतदाताओं में जोश हाई, लगी लंबी-लंबी कतारें

Ghatshila By Election 2025: झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7:00 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं. चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी. एक-दूसरे के खिलाफ वार–पलटवार का दौर भी जारी रहा. घाटशिला में वोटिंग के साथ एक बार फिर जीत के दावे भी तेज हो गए हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह भरोसा है कि घाटशिला की जनता रामदास सोरेन को वोट के माध्यम से श्रद्धांजलि देगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि घाटशिला से बदलाव होगा.

भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि घाटशिला में वोटिंग शुरू हो गई है और जिस तरीके का उत्साह दिख रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि ठंड के बावजूद लोग वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं. यह लोकतंत्र के लिए सुखद संदेश है. बीजेपी का दावा है कि उनके उम्मीदवार, जिन्हें मुख्यमंत्री ने अपमानित करने का काम किया था, वह चुनाव जीतेंगे.

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि घाटशिला में जिस तरीके से लोग बढ़-चढ़कर वोट कर रहे हैं, उससे यह साफ है कि जनता हमारे उम्मीदवार को अपनी श्रद्धांजलि दे रही है. उन्होंने कहा कि रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने की बात हो रही थी और आज लोग एक-एक वोट मानो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं. सोमेश चंद्र सोरेन की जीत सुनिश्चित है. चंपई सोरेन ने जो रोने का नाटक किया था, मैंने पहले भी उन्हें रोते देखा है. हेमंत सोरेन ने कहा है कि बाबूलाल बैल है, यह बीजेपी के दोनों बाबूलाल के लिए है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह भरोसा है कि परिणाम से पहले ही घाटशिला का संदेश साफ हो चुका है. घाटशिला में जो जोश और जज़्बा दिख रहा है, उससे तय है कि हम बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं. बीजेपी के जीत के दावों पर पलटवार करते हुए जेएमएम ने कहा कि परिणाम आने तक वे जीत का दावा करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद कोई प्रवक्ता बयान देने के लिए नहीं मिलेगा.

