Ghatshila Assembly Bypoll 2025: 'वॉक' नहीं, सीधे 'वॉर' मोड में NDA और INDIA गठबंधन, चुनावी माहौल गर्म

Ghatshila Assembly by-election: झारखंड में घाटशिला उपचुनाव का बिगुल बजने के साथ ही चुनावी गणित को साधने के लिए सियासी बिसात बिछने लगा है. एनडीए अपनी एकजुटता के संदेश के साथ विरोधियों को मात देने की रणनीति बनाने में जुटी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:43 AM IST

घाटशिला का चुनावी घमासान (File Photo)
घाटशिला का चुनावी घमासान (File Photo)

Ghatshila Assembly Bypoll 2025: झारखंड में घाटशिला विधानसभा के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होना है. घाटशिला में अब तक आमने-सामने वाले मुकाबले की ही तस्वीर दिखाई दे रही है. चुनावी बिसात बिछाने से पहले पहले एनडीए ने अपनी एकजुटता का संदेश देकर विरोधियों को मात देने की फिराक में है! वहीं, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मुकाबले के लिए तैयार नजर आ रही है.

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह तय हो गया है कि घाटशिला उपचुनाव में एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी होगा जो कि बीजेपी का होगा. हमारे सभी घटक दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. पिछली बार के चुनाव में बाबूलाल सोरेन कैंडिडेट थे. प्रतुल शाहदेव ने कहा कि उन्होंने 75000 वोट लाए थे और सिर्फ 22-23 हजार वोट से पराजित हुए थे. उसे वक्त हेमंत सोरेन की लहर चल रही थी. घाटशिला विधानसभा का चुनाव हमेशा इंटरेस्टिंग रहा है.

जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि घाटशिला चुनाव का बिगुल बज चुका है. हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है, लेकिन यह लड़ाई मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है. एनडीए ज्यादा बेचैन और विचलित है, क्योंकि उनको जमीनी हकीकत पता है. मनोज पांडेय ने कहा कि घाटशिला हमारी परंपरागत सीट रही है. मुख्यमंत्री की लोकप्रियता जीत में मददगार साबित होगी. विरोधियों की जमानत जब्त करने की क्षमता हमारे में है.
बाइट...मनोज पांडेय,प्रवक्ता,जेएमएम

यह भी पढ़ें: BJP ने सालभर में बदल दिया प्रदेश अध्यक्ष, आदित्य साहू को कमान सौंपने पर सियासत गरमाई

कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचारी पार्टी को झारखंड की जनता ने पहले ही उखाड़ कर फेंक दिया है. बीजेपी के भ्रष्टाचार को जनमानस जान चुकी है. घाटशिला का चुनाव पूरी मजबूती के साथ हम लड़ रहे हैं और एनडीए लाख अपनी मजबूती का दंभ भरे हकीकत सबको पता है. हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और पहले से ज्यादा मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर

यह भी पढ़ें:उद्धव ठाकरे ने की अपने पिता के सपनों की हत्या: प्रतुल शाहदेव

