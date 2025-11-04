'पैर पकड़ने से गर्दन पकड़ने तक...', घाटशिला में सीएम सोरेन का विपक्ष पर तीखा हमला, बीजेपी का तगड़ा पलटवार

Ghatshila ByPoll 2025: झारखंड के घाटशिला घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का चुनावी संग्राम अब चरम पर पहुंच गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद प्रचार की कमान संभाल ली है, जिससे मुकाबले में तेजी आ गई है. घाटशिला में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि यह चुनाव एक तरफ व्यापारियों की जमात और दूसरी तरफ गरीब के बीच की लड़ाई है.

सीएम सोरेन ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि काम के लिए ये पैर भी पकड़ लेंगे और काम होने पर गर्दन दबाएंगे. वहीं, अब सीएम हेमंत सोरेन के इस बयान पर सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई है. इस बीजेपी ने तगड़ी प्रतिक्रिया दी है.

सीएम के बयान पर बीजेपी की तगड़ी प्रतिक्रिया

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हम सीएम की बात से पूरी तरह सहमत हैं, हां, व्यापारियों की जमात हैं. लूटने वाले व्यापारियों की जमात हैं. पिछले 6 साल से लोहा चोर व्यापारी आ गए हैं. आपके 2012-14 के कालखंड में बालू की चोरी करने वाले व्यापारी आ गए थे. अब आयरन की चोरी करने वाला गिरोह भी चाइबासा में सक्रिय है.

झामुमो विधायक का बयान

इस पर झामुमो विधायक एमटी राजा ने कहा कि घाटशिला में एकतरफा लड़ाई है. दूसरे खिलाड़ी का जमानत जब्त होने जा रहा है, मजा नहीं आ रहा. वो भी स्पीड पकड़े तो मजा आए. इससे पहले झामुमो छोड़कर जो-जो दिग्गज गए हैं, उनका हश्र तो पता ही है. वही, हाल इनका भी होगा. वो सभी डाउन फॉल में जाएंगे. सीएम हेमंत सोरेन के मैदान में आने के बाद वोटर भी कैडर बन गए हैं. सच्ची श्रद्धांजलि के लिए अच्छा प्रदर्शन होगा.

रिपोर्ट: कुमार चंदन

