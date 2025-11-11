Advertisement
Ghatshila By Election 2025: घाटशिला उपचुनाव में 74.54 फीसदी मतदान, दो पर FIR भी दर्ज

Ghatshila By Election 2025: चुनाव आयोग ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियां मंगलवार शाम तक लौट आएंगी. केवल तीन पोलिंग स्टेशनों के जो दुर्गम इलाकों में स्थित हैं. वहां की टीमें रात में रुकेंगी और बुधवार की सुबह लौटेंगी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 11, 2025, 08:34 PM IST

घाटशिला उपचुनाव में 74.54 फीसदी मतदान
Ghatshila byPoll 2025: घाटशिला उपचुनाव के तहत मतदान संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. आयोग के अधिकारियों ने बताया कि घाटशिला उपचुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. कुल 300 पोलिंग बूथों पर मतदान निर्धारित समय पर पूरा हुआ और कहीं से भी किसी प्रकार की बड़ी गड़बड़ी या शिकायत की सूचना नहीं मिली. चुनाव आयोग के अनुसार, घाटशिला उपचुनाव में 74.54 फीसदी मतदान हुआ. 

निर्वाचन आयोग ने बताया कि वोटिंग के दौरान दो एफआईआर दर्ज की गई. पहली सोशल मीडिया पर वोट की गोपनीयता (सीक्रेसी ऑफ वोट) के उल्लंघन के मामले में और दूसरी मतदान के दिन संदिग्ध परिस्थिति में कुछ पैसे के साथ घूमते हुए व्यक्ति के पकड़े जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.

इससे पहले भी दो अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी. एक मामला लाइसेंसी हथियार और कारतूस के साथ चुनाव अवधि में घूमने का था, जबकि दूसरा मामला भ्रामक संदेश प्रसारित करने से जुड़ा था. इस तरह अब तक कुल चार मामले दर्ज किए जा चुके हैं.

चुनाव आयोग ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियां मंगलवार शाम तक लौट आएंगी. केवल तीन पोलिंग स्टेशनों के जो दुर्गम इलाकों में स्थित हैं. वहां की टीमें रात में रुकेंगी और बुधवार की सुबह लौटेंगी. इसके लिए आयोग से पहले ही अनुमति ली जा चुकी है और सभी उम्मीदवारों को इसकी सूचना दे दी गई है.

5 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार, मतदान प्रतिशत 74.54 फीसदी रहा है. जबकि, साल 2024 में मतदान प्रतिशत 76.48 रहा था. हालांकि, अंतिम आंकड़े रात 11 बजकर 30 बजे से 12 बजे के बीच प्राप्त होंगे. अंतिम क्लोज ऑफ पोल डाटा कल स्क्रूटनी के बाद स्पष्ट किया जाएगा.

