Ghatsila Bypoll: बीजेपी के 5 महारथी बनाम हेमंत-कल्पना की जोड़ी की टक्कर, सियासी रण में हाई-वोल्टेज ड्रामा

Ghatsila Bypoll 2025: घाटशिला के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पांच पूर्व मुख्यमंत्री के साथ चुनावी प्रचार में है. बीजेपी का कहना है कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है. सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भी हमारे होंगे. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 09:54 AM IST

Ghatsila by-election 2025: घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव अब और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है. बीजेपी और जेएमएम दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से झारखंड के पांच पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं. वहीं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने प्रचार जिम्मा संभाल लिया है. प्रचार प्रसार के दौरान एक दूसरे के खिलाफ शब्दों के बाण भी चलने लगे हैं. मुख्यमंत्री के निशाने पर चंपई सोरेन और बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन हैं. बीजेपी के निशाने पर राज्य सरकार है.

घाटशिला में परिवर्तन की हवा बहेगी-बीजेपी
बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घाटशिला की हार का डर सता रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि घाटशिला उपचुनाव में हमें प्रचार की भी आवश्यकता नहीं है, फिर ऐसा क्यों है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक-एक विधायक एक-एक मंत्री वही पर कैंप कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन घाटशिला में ज्यादा समय दे रहे हैं. घाटशिला की हवा का रुख बदलगया है. हर बार हर व्यक्ति को नहीं ठगा जा सकता. इस बार घाटशिला में परिवर्तन की हवा बहेगी, जो तूफान में तब्दील होकर आपकी सत्ता को उखाड़ ले जाएगी. 

अकेला हेमंत सोरेन सब पर भारी-जेएमएम
झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता डॉक्टर तनुज खत्री ने कहा कि बीजेपी के सिर्फ पांच पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी घाटशिला में घूम रहे हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि 10 या फिर 50 भी मुख्यमंत्री आ जाएं तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भारी पड़ेंगे. बीजेपी घाटशिला चुनाव पहले ही हार चुकी है. यह कितनी भी फौज खड़ी कर लें, अकेला हेमंत सोरेन सब पर भारी है, क्योंकि जनता ने उन्हें वहां भेजा है.

बीजेपी के तमाम लोग नकारे हैं-कांग्रेस
झारखंड कांग्रेस भी घाटशिला की जीत को लेकर अस्वस्थ है. कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि घाटशिला की जनता ने बीजेपी को कह दिया है कि हमारे अंगने में उनका कोई काम नहीं. झारखंड के पांच पूर्व मुख्यमंत्री में दम नहीं है, इसीलिए बाहरी मुख्यमंत्री को भी बुलाया जा रहा है और ऐसा इसीलिए है, क्योंकि बीजेपी के तमाम लोग नकारे हैं.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर

Ghatsila By-Election 2025

