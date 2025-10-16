Ghatshila Bypoll: JMM ने सोमेश सोरेन को दिया टिकट, घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी को देंगे टक्कर

Ghatshila Bypoll 2025: झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने जमशेदपुर की घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है. जेएमएम ने स्वर्गीय रामदास सोरेन के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है. उन्हें आधिकारिक तौर पर पार्टी का सिंबल सौंप दिया गया है.

प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बुधावार को सोमेश सोरेन जमशेदपुर के कदमा के उलियान स्थित स्वर्गीय निर्मल महतो के समाधि स्थल पहुंचे. उन्होंने समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया और उनका आशीर्वाद लिया.

इस मौके पर सोमेश सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए अपने चुनावी संकल्प को दोहराया. उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य बाबा रामदास सोरेन के अधूरे सपनों को पूरा करना है. उन्होंने बताया कि उनके पिता रामदास सोरेन ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण सपने देखे थे, जिनमें एक मेडिकल कॉलेज और एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना प्रमुख थी.

सोमेश सोरेन ने विश्वास व्यक्त किया कि वह इन सपनों को साकार करेंगे. उन्होंने कहा कि घाटशिला की जनता मेरे साथ है और मुझे जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है. मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे भारी मतों से जीत दिलाएगी ताकि मैं क्षेत्र के विकास और बाबा के सपनों को पूरा कर सकूं.

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बाबूलाल सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है. बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन के बेटे हैं. बीजेपी ने एक बार फिर से बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया है.

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी. वोटिंग के 14 नवंबर को नतीजे आएंगे. वहीं, नाम वापस लेने की लास्ट डेट 24 अक्टूबर, 2025 है. उपचुनाव के लिए 218 जगहों पर 300 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे. साथ ही सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती होगी. बता दें कि घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र में 2.55 लाख वोटर्स हैं, जिनमें 1.30 लाख महिला वोटर्स हैं.

रिपोर्ट: रंजीत कुमार ओझा

