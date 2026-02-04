अधिकारियों की 'गलत रिपोर्ट' और थर्राता गांव: 150 मीटर पर बस्ती और बगल में नदी, फिर भी सीओ की रिपोर्ट में खनन क्षेत्र को बताया खाली; खतरे में ग्रामीणों की जान

East Singhbhum: घाटशिला के आदिवासी बहुल डुमरिया प्रखंड में अवैध तरीके से हैवी हैवी ब्लास्टिंग कर पत्थर का खनन किया जा रहा है, जिससे आसपास के गांव कासगार के लोगों को भारी खतरा पैदा हो गया है. हालांकि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है. बताया जा रहा है कि अफसरों ने गलत तरीके से रिपोर्ट बनाकर गांव में अवैध पत्थर माइनिंग का लाइसेंस दे दिया है. उसके बाद माफिया अब विस्फोटक से लगातार हैवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं और पूरा गांव थर्रा रहा है. घरों में दरारें आ गई हैं. बता दें कि डुमरिया प्रखंड के उपबांकीशोल में संचालित क्रशर के संचालक आशीष अग्रवाल द्वारा लीज एरिया में शाम को पत्थर खनन के लिए ब्लास्टिंग कार्य को अंजाम दिया जा रहा है. नाराज ग्रामीणों ने विरोध जताया और खनन कार्य बंद करवा दिया.

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के तालाब को भी लीज में दे दिया गया है. यहां भी खनन शुरू कर दिया गया है. ग्रामीणों के आरोप से डुमरिया अंचल कार्यालय कठघरे में आ गया है. तालाब को लीज पर देने के फैसले पर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि खनन से गांव का जलस्तर नीचे जा रहा है. लीज पर देने को लेकर गांव में कोई ग्रामसभा भी नहीं बुलाई गई. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि असमय हैवी ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे आसपास में पत्थर के टुकड़े गिर रहे हैं. खनन से गांव का जलस्तर नीचे जा रहा है. नलकूपों में पानी का स्तर घट गया है. ब्लास्टिंग एरिया में बाड़ा भी नहीं लगाया गया है.

ग्रामीणों ने कहा कि रात दिन पत्थर लदे वाहनों के परिचालन से गांवों की सड़कें बदहाल हो गई हैं. ग्रामीणों ने संचालक से कहा कि जबतक ग्रामसभा नहीं होगी, तबतक खनन व पत्थरों का परिवहन बंद रहेगा. महिलाओं ने कहा कि विस्फोट इतना भयानक था कि पूरा गांव थर्रा गया. घर की दीवारों में दरारें आ गईं. कई लोगों के घरों का एजबेस्टस टूट गये, बम ब्लास्टिंग की गर्जन से अपने ही घरों में लोग डरे सहमे हुए हैं.

माइंस लीज को लेकर डुमरिया अंचल के सीओ ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें खनन एरिया से 500 मीटर की दूरी पर कोई गांव स्थित नही होने का दावा किया गया है, जबकि लगभग 150 मीटर की दूरी पर कासमार गांव का हरिहरपुर टोला स्थित है. माइनिंग क्षेत्र के पास 500 मीटर तक कोई जलाशय या नदी नहीं बताया गया है, जबकि जहां खनन किया जा रहा है, वहीं पर एक तालाब था और इसके ठीक सटे प्लॉट में भी एक तालाब स्थित है. इसके अलावा 260 मीटर की दूरी पर शंख नदी बह रही है.

खनन क्षेत्र के आसपास कोई धार्मिक स्थल और श्मशान घाट न होने की बात कही गई है, लेकिन यह भी पास में ही सटा हुआ है. गांव से खनन स्थल की दूरी लगभग 150 मीटर, शंख नदी की दूरी लगभग 260 मीटर हैं.जाहेरथान की दूरी लगभग 250 मीटर हैं. कुआं 150 मीटर की दूरी पर है, जबकि खनन लीज के लिये इसकी दूरी निम्नतम 500 मीटर होनी चाहिए.

महिलाओं ने आक्रोशित होकर खनन कार्य बंद करवा दिया था. ग्रामीणों ने प्रशासन को भी इसकी जानकारी दी थी. फिर भी आरोप है कि क्रशर संचालक ने डुमरिया के अंचलाधिकारी पवन कुमार के साथ मिलकर फिर से खनन शुरू करवा दिया. इस पर आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा फिर से खनन बंद करवा दिया. इस दौरान सीओ से ग्रामीणों की तीखी बहस भी हुई. गलत ढंग से लीज दिलाने में डुमरिया अंचल के एक अस्थाई अमीन की भूमिका प्रभावी रही है.

डुमरिया प्रखंड प्रमुख गंगा मुनि हांसदा ने डीसी, सीओ, पुलिस प्रशासन सहित अन्य अधिकारियों को भी ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि मामले की उच्चस्तरीय जांच कर जनहित को ध्यान में रखते हुए लीज को निरस्त कर दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए. इसकी प्रतिलिपि राज्यपाल, आयुक्त, उपविकास आयुक्त को भी सौंपी गई है.

रिपोर्ट: रणधीर कुमार सिंह

