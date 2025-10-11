Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2957106
Zee Bihar JharkhandJH East singhbhum

Ghatshila By-election: घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो की पार्टी JLKM दिखाएगी अपना दम, कर ली पूरी तैयारी

Ghatshila Bypoll: घाटशिला उपचुनाव में विधायक जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम भी अपना दम दिखाएगी. उपचुनाव में प्रत्याशी का नाम केंद्रीय समिति जल्द घोषित करेगी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 11, 2025, 12:20 PM IST

Trending Photos

झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (File Photo)
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (File Photo)

Ghatshila By-election 2025: घाटशिला उपचुनाव में दो प्रमुख सियासी दल बीजेपी और झामुमो के अलावे कई अन्य दलों ने चुनावी समर में कूदने की तैयारी में है और दो दलों की आपसी लड़ाई में अपनी सफलता देख रहे हैं.

इसी क्रम में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की घोषणा की है. इसको लेकर पार्टी के नेताओं की एक बैठक घाटशिला में आयोजित की गई. साथ ही प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी दमदार मौजूदगी इस विधानसभा उपचुनाव में उतरने की बात कही है.

घाटशिला में आयोजित बैठक के बाद जेएलकेएम के नेताओं ने बताया कि जिला, पंचायत और बूथ स्तर की बैठकों में सर्वसम्मति से उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है. घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशी का नाम केंद्रीय समिति जल्द घोषित करेगी. हम एक चौंकाने वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पार्टी के कोल्हान अध्यक्ष नवीन महतो ने कहा कि अगर पार्टी का विधायक चुने जाते हैं, तो एचसीएल को 10 महीने के भीतर पूरी तरह चालू कराया जायेगा. मजदूरों को पहचान पत्र के साथ सम्मानजनक भुगतान की व्यवस्था होगी. विस्थापितों को मुआवजा और रोजगार दिलाना प्राथमिकता देगी. 

फणि भूषण महतो ने कहा कि जेएलकेएम अन्याय, भ्रष्टाचार और विस्थापन के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है. पूर्व प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने क्षेत्र की स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया.

यह भी पढ़ें: घाटशिला उपचुनाव से पहले सियासी घमासान तेज, कुणाल षाड़ंगी के बयान पर भाजपा का पलटवार

मौके पर जिलाध्यक्ष किशोरी हांसदा, वरीय उपाध्यक्ष शैलेन्द्र महतो, जिला महामंत्री गणपति करवा, जिला सचिव विद्यापति महतो, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष पूनम महतो, सुलोचना महतो, भानुप्रिया महतो, तापस महतो, देवदीप महतो अन्य उपस्थित थे.

रिपोर्ट: रणधीर सिंह

यह भी पढ़ें: Ghatshila Assembly Bypoll 2025: 'वॉक' नहीं, सीधे 'वॉर' मोड में NDA और INDIA गठबंधन

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Ghatsila News

Trending news

Jehanabad news
घरों मे जड़ा था ताला, चोरों ने रातभर मचाया आतंक, दवा व्यवसायी के यहां से लूटे 8 लाख
bihar chunav 2025
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, किया ऐलान
patna news
मध्यप्रदेश के बाद अब पटना में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद, उत्पाद विभाग की बड़ी करवाई
bihar chunav 2025
मंत्री रेणु देवी, रश्मि वर्मा और मिश्रा लाल यादव समेत कई BJP विधायकों का टिकट कटा!
bihar chunav 2025
उपेंद्र कुशवाहा ने NDA सीट शेयरिंग का फंसाया पेंच, लिखा- 'इंतजार कीजिए...!'
Bihar News
करवा चौथ पर पति ने नहीं दिया 500 रुपए तो पत्नी ने खा लिया जहर, हालत नाजुक
patna news
आधार कार्ड अपडेट कराना है तो जीपीओ में रात बिताओ! सुविधा के नाम पर लंबी लाइन
bihar chunav 2025
शिवहर विधायक चेतन आनंद ने अपने विधायक पद से दिया इस्तीफा, आज ज्वाइन कर सकते हैं JDU
Latehar News
मजदूर से मालकिन बनीं लातेहार की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह ने बदली गांव की तकदीर
bihar chunav 2025
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जन सुराज नेता उज्ज्वल सिंह गिरफ्तार