Ghatshila By-election: घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो की पार्टी JLKM दिखाएगी अपना दम, कर ली पूरी तैयारी

Ghatshila By-election 2025: घाटशिला उपचुनाव में दो प्रमुख सियासी दल बीजेपी और झामुमो के अलावे कई अन्य दलों ने चुनावी समर में कूदने की तैयारी में है और दो दलों की आपसी लड़ाई में अपनी सफलता देख रहे हैं.

इसी क्रम में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की घोषणा की है. इसको लेकर पार्टी के नेताओं की एक बैठक घाटशिला में आयोजित की गई. साथ ही प्रेस कांफ्रेंस कर अपनी दमदार मौजूदगी इस विधानसभा उपचुनाव में उतरने की बात कही है.

घाटशिला में आयोजित बैठक के बाद जेएलकेएम के नेताओं ने बताया कि जिला, पंचायत और बूथ स्तर की बैठकों में सर्वसम्मति से उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है. घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशी का नाम केंद्रीय समिति जल्द घोषित करेगी. हम एक चौंकाने वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे.

पार्टी के कोल्हान अध्यक्ष नवीन महतो ने कहा कि अगर पार्टी का विधायक चुने जाते हैं, तो एचसीएल को 10 महीने के भीतर पूरी तरह चालू कराया जायेगा. मजदूरों को पहचान पत्र के साथ सम्मानजनक भुगतान की व्यवस्था होगी. विस्थापितों को मुआवजा और रोजगार दिलाना प्राथमिकता देगी.

फणि भूषण महतो ने कहा कि जेएलकेएम अन्याय, भ्रष्टाचार और विस्थापन के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है. पूर्व प्रत्याशी रामदास मुर्मू ने क्षेत्र की स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया.

मौके पर जिलाध्यक्ष किशोरी हांसदा, वरीय उपाध्यक्ष शैलेन्द्र महतो, जिला महामंत्री गणपति करवा, जिला सचिव विद्यापति महतो, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष पूनम महतो, सुलोचना महतो, भानुप्रिया महतो, तापस महतो, देवदीप महतो अन्य उपस्थित थे.

रिपोर्ट: रणधीर सिंह

