Ghatshila By Election 2025 Live: झारखंड में उपचुनाव की हलचल, घाटशिला विधानसभा सीट पर मतदान शुरू

 Ghatshila By Election 2025 Voting: झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत आज सुबह से मतदान शुरू हो गया है. मतदाता उत्साहपूर्वक बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण मतदान जारी है. जनता आज यह तय करेगी कि घाटशिला में बदलाव होगा या फिर भरोसा बरकरार रहेगा.

 

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:15 AM IST

11 November 2025
10:04 AM

Ghatshila By Election 2025 Live: घाटशिला उपचुनाव, वोटिंग शुरू, जीत के दावे तेज

झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7:00 से मतदान शुरू हो चुके हैं. चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी. एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार का दौर भी जारी रहा. घाटशिला में वोटिंग के साथ एक बार फिर जीत के दावे भी जारी है. झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का यह भरोसा है कि घाटशिला की जनता रामदास सोरेन को वोट के माध्यम से श्रद्धांजलि देगी तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि घाटशिला से बदलाव होगा.

09:21 AM

Ghatshila By Election 2025 :निर्वाचन आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 17.33% हुआ मतदान 

Ghatshila By Election 2025 Live Updates: घाटशिला उपचुनाव में सुबह 9 बजे तक मतदान शांतिपूर्वक जारी है. निर्वाचन आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 17.33% मतदान दर्ज किया गया हैमतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह बढ़ रहा है और भीड़ लगातार बढ़ती दिख रही है.

09:04 AM

Ghatshila By Election 2025  Live: घाटशिला उपचुनाव मतदाताओं की सुविधा के पुख़्ता इंतजाम

Ghatshila By Election 2025 Live Updates: घाटशिला उपचुनाव में मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है. चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर रैंप, स्वयंसेवक और जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की है, ताकि सभी मतदाता आराम से मतदान कर सकें. उद्देश्य यह है कि कोई भी मतदाता असुविधा के कारण मतदान से वंचित न रहे.

Ghatshila By Election 2025 Voting

