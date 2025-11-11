Ghatshila By Election 2025 Live: झारखंड में उपचुनाव की हलचल, घाटशिला विधानसभा सीट पर मतदान शुरू

Ghatshila By Election 2025 Voting: झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत आज सुबह से मतदान शुरू हो गया है. मतदाता उत्साहपूर्वक बूथों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शांतिपूर्ण मतदान जारी है. जनता आज यह तय करेगी कि घाटशिला में बदलाव होगा या फिर भरोसा बरकरार रहेगा.