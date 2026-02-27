Advertisement
पूर्वी सिंहभूम में 46 साल का सूखा खत्म: JMM समर्थित नौशीन खान की ऐतिहासिक जीत, बीजेपी की रिंकू सिंह को हराया

East Singhbhum Municipal Council Election: पूर्वी सिंहभूम में 46 साल बाद नगर परिषद का चुनाव सम्पन्न हो गया. शहर के लोगों ने अपनी स्थानीय सरकार को चुनकर अपने और अपने क्षेत्र के भविष्य और विकास की बागडोर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को सौंप दी है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:38 PM IST

East Singhbhum: पूर्वी सिंहभूम में 46 साल बाद नगर परिषद का चुनाव सम्पन्न हो गया. शहर के लोगों ने अपनी स्थानीय सरकार को चुनकर अपने और अपने क्षेत्र के भविष्य और विकास की बागडोर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को सौंप दी है. इसी के तहत जमशेदपुर के जुगसलाई नगर पालिका में है.

चुनाव के अंतिम चरण की मतगणना के बाद तीसरे राउंड में झारखंड के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और झामुमो नेता हिदायतुल्लाह खान की पत्नी नौशीन ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है. नौशीन खान ने अपने निकटतम प्रत्याशी भाजपा समर्थित प्रत्याशी रिंकू सिंह को 720 मतों के अंतर से हराया है.

जुगसलाई नगर पालिका के लिए तय 3 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद झामुमो समर्थित प्रत्याशी नौशीन खान को 11 हजार 563 मत प्राप्त हुआ. जबकि, इनके निकटतम भाजपा समर्थित प्रत्याशी रिंकू सिंह को मात्र 10 हजार 843 मत प्राप्त हुए. अपनी जीत की घोषणा होने के बाद नौशीन खान ने कहा कि वे पूरे जुगसलाई क्षेत्र की जनता के प्रति आभार जताती है.

नौशीन खान ने कहा कि जिसने वोट दिया वो भी और जिसने नहीं दिया. वो भी सभी मेरे क्षेत्र की जनता है और बिना किसी भेदभाव के हम सभी के लिये काम करुंगी और एक बेहतर जुगसलाई का निर्माण करुंगी.

वहीं, अपनी पत्नी की जीत पर झामुमो नेता सह राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि जुगसलाई की तमाम जाती और धर्म के लोगों ने उनका साथ दिया है. भाजपा ने चुनाव के दौरान क्षेत्र में हिन्दू-मुस्लिम करके क्षेत्र का सौहार्द बिगाड़ने का काम किया, लेकिन जुगसलाई क्षेत्र की जागरूक जनता ने इनके झांसे और मंसूबों पर पानी फेर दिया.

रिपोर्ट: रणधीर सिंह

यह भी पढ़ें: Jharkhand Nikay Chunav Result: आज की मतगणना समाप्त हो गई है, कल सुबह 8 बजे से फिर मतगणना होगी

पूर्वी सिंहभूम में 46 साल का सूखा खत्म: JMM समर्थित नौशीन खान की ऐतिहासिक जीत
