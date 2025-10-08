Advertisement
घाटशिला उपचुनाव से पहले सियासी घमासान तेज, कुणाल षाड़ंगी के बयान पर भाजपा का पलटवार

Ghatshila Assembly by-election 2025: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा और झामुमो के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है. झामुमो प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर किए गए हमले के बाद भाजपा नेताओं ने तीखा पलटवार किया है. भाजपा जिलाध्यक्ष चंडीचरण साव और पूर्व जिलाध्यक्ष चंडीचरण साव और पूर्व जिलाध्यक्ष सौरव चक्रवर्ती ने कुणाल पर व्यक्तिगत हमले, धर्म विरोधी बयान और पार्टी विरोधी रवैये का आरोप लगाया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:03 PM IST

Ghatshila Assembly by-election 2025: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही भाजपा और झामुमो नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. इसकी शुरुआत रविवार को झामुमो की ओर से घाटशिला में आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर से हुई थी. कार्यक्रम में झामुमो प्रवक्ता एवं बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने मंच से भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर जमकर निशाना साधा था. कुणाल षाड़ंगी के इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने पलटवार करते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

भाजपा जिलाध्यक्ष चंडीचरण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झामुमो प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन झारखंड अलग राज्य आंदोलन के अग्रणी योद्धाओं में से एक रहे हैं. झारखंड राज्य का निर्माण चंपाई सोरेन जैसे नेताओं के संघर्ष और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इच्छाशक्ति से संभव हुआ. चंडीचरण ने तंज कसते हुए कहा कि जब चंपाई सोरेन झारखंड आंदोलन में संघर्ष कर रहे थे, उस समय कुणाल षाड़ंगी का जन्म तक नहीं हुआ था.

ये भी पढ़ें: Ghatshila Assembly Bypoll 2025: 'वॉक' नहीं, सीधे 'वॉर' मोड में NDA और INDIA गठबंधन

उन्होंने कुणाल षाड़ंगी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कहा गया था कि शिबू सोरेन के दिल्ली अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान चंपाई सोरेन उनसे मिलने नहीं गए. इस पर चंडीचरण ने पलटवार करते हुए कहा कि कुणाल पहले यह बताएं कि जब उनके चाचा द्विजेन षाड़ंगी मुंबई के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, तब उन्होंने क्या किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि कुणाल सोशल मीडिया पर भारत माता के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में बातें करते हैं. यहां तक कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी. भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि कुणाल षाड़ंगी भाजपा से नफरत की बात करते हैं, तो फिर उन्होंने पार्टी में शामिल होकर चुनाव क्यों लड़ा था?

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सौरव चक्रवर्ती ने भी झामुमो प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन कुणाल के पिता की उम्र के नेता हैं, ऐसे में उनके खिलाफ बयान देना अनुचित है. कुणाल को व्यक्तिगत हमले के बजाय मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी. उन्होंने पूछा कि छह साल से सत्ता में होने के बावजूद झामुमो ने घाटशिला विधानसभा के विकास के लिए क्या किया है? मुख्य सड़कों, रोजगार, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है? सौरव ने कहा कि झामुमो के नेता दरअसल चंपाई सोरेन के घाटशिला में सक्रिय होने से घबरा गए हैं.

इनपुट: रणधीर कुमार सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

