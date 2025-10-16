Who is Somesh Soren: कौन हैं सोमेश सोरेन? जिन्हें JMM ने बीजेपी के खिलाफ उतारा

Ghatshila Assembly Bypoll: झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला (ST) विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है. इस सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर प्रदेश की पॉलिटिक्स का पारा भी हाई है. घाटशिला सीट पर झामुमो ने सोमेश सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया है. यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन की वजह से खाली हुई है.

जानिए कौन हैं सोमेश सोरेन

सोमेश सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के एक उभरते हुए नेता हैं. वह दिवंगत रामदास सोरेन के बड़े बेटे हैं, जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे. रामदास सोरेन का 15 अगस्त, 2025 को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई है. अब इस सीट पर सोमेश सोरेन को राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी मिली. झामुमो ने उन्हें घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है. घाटशिला विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित है.

कब होगा मतदान और मतगणना जानिए

घाटशिला उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 2025 तक चलेगी. वहीं, मतदान (Voting) 11 नवंबर, 2025 को होगी. जबकि, मतगणना (Counting) 14 नवंबर, 2025 को होगी.

बता दें कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के रामदास सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बाबूलाल सोरेन (BJP) को 22,446 वोटों के अंतर से हराया था. बीजेपी ने एक फिर बाबू लाल सोरेन पर दांव लगाया है. वहीं, जेएमएम ने रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को टिकट दिया है.

