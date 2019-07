दरभंगा एयरपोर्ट : साल के अंत तक पूरा होगा रनवे स्ट्रेंथनिंग का काम, नए साल में उड़ान संभव

दरभंगा : बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट को केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत विकसित किया जा रहा है. यहां से जल्द ही लोगों को हवाई सेवा की सुविधा मिलने लगेगी. बिटुमिन के अभाव में रनवे स्ट्रेंथनिंग के काम में देरी हुई, इस कारण उड़ान की प्रस्तावित तारीख टल गई. अब नवंबर तक निर्माणकार्य पूरा होने की संभावना है. इस बात की जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा को पत्र के जरिए दी है.

ज्ञात हो कि बीते 30 जून को दरभंगा एयरपोर्ट पर संवेदक की लेटलतीफी से नाराज संजय झा दिल्ली में हरीदप सिंह पुरी से मिले थे. इस दौरान उन्होंने मंत्री को दरभंगा एयरपोर्ट की स्थिति से अवगत कराया था.

Closing in on our dream of putting Darbhanga on the national civil aviation circuit...and HOW!! Delighted how my close follow up with @HardeepSPuri & @MoCA_GoI is pacing up progress! Am determinedly +ve abt #darbhangaairport & getting it up&running - Lifeline for entire NW Bihar! pic.twitter.com/iWQqnInJli

— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) July 25, 2019