बिहार में आए 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 70

पटना: बिहार (Bihar) में बुधवार को कोरोनावायरस संक्रमण (Coronavirus) के चार नए मामले हैं. इसके बाद बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है.

स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार ने पुष्टि की है कि कोरोना के तीन नए मरीज नालंदा के और एक मुंगेर के रहने वाले हैं. इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी उम्र 35 साल और 25 साल है. इसके अलावा एक शख्स की उम्र 60 साल है. ये दुबई से आए कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आए थे.

#BiharFightsCorona first update of the day.4 more covid-19 positive case in bihar taking the total to 70. 2-females 35 and 25 and 1-male 60 years from nalanda. came in touch with covid positive from dubai.1-male 60 years from munger. contact tracing on.

