/गढ़वा में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की बड़ी लापरवाही: दूषित खाना और टंकी का उबलता पानी पीने से 100 से ज्यादा छात्राएं बीमार, 20 की हालत गंभीर

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गढ़वा जिले के खरौंधी स्थित कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल में शुक्रवार (26 जून, 2026) को प्रशासनिक और मानवीय लापरवाही का बेहद शर्मनाक मामला सामने आया, जब भीषण गर्मी के बीच दूषित खाना खाने और स्टोरेज टैंक का बहुत गर्म पानी पीने से 100 से ज्यादा छात्राएं गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं. कुल 300 छात्राओं वाले इस स्कूल में कुप्रबंधन का आलम यह था कि घटना के समय हॉस्टल पूरी तरह से एक गार्ड के भरोसे था, न तो वार्डन वहां मौजूद थे और न ही अकाउंटेंट. आरोप है कि छात्राओं की तबीयत शाम से ही खराब होने लगी थी, लेकिन मैनेजमेंट ने मामले को दबाने की कोशिश की. जब लड़कियों की हालत बहुत बिगड़ गई और खबर सुनकर परेशान माता-पिता हॉस्टल पहुंचे, तो मैनेजमेंट ने घंटों तक मेन गेट बंद रखा.
परिवार वालों को अपनी बेटियों से मिलने के लिए मेन गेट पर घंटों तक मिन्नतें करनी पड़ीं और हंगामा करना पड़ा. आखिरकार, हालात बिगड़ते देख SHO को दखल देना पड़ा. पुलिस के सख्ती दिखाने के बाद ही हॉस्टल का गेट खोला गया. अस्पताल में भर्ती प्रभावित छात्राओं ने बताया कि उन्हें शुक्रवार को दोपहर में छात्रावास में खाने के लिए 'पुआ' और चावल परोसा गया था. मुहर्रम की वजह से इलाके में बिजली चली गई थी और भीषण गर्मी के कारण छत पर रखी प्लास्टिक की टंकी का पानी उबल रहा था. प्यास बुझाने के लिए छात्रों को यही गर्म पानी पीना पड़ा. शाम को मुरी खाने के बाद भी उन्हें पीने का पानी नहीं मिला. शाम होते-होते छात्रों को पेट में तेज दर्द, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत होने लगी.
उनका आरोप है कि कैंपस में जनरेटर होने के बावजूद, पानी का पंप चलाने या उन्हें राहत देने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया गया. इस कुप्रबंधन के कारण हॉस्टल के लगभग 75 प्रतिशत छात्राएं बीमार पड़ गई. रात करीब 9 बजे, जब स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई, तब बीमार छात्रों को इलाज के लिए आनन-फानन में भवनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. अस्पताल में 20 से ज्यादा छात्र गंभीर हालत में हैं. प्रभावित छात्रों में नैना, काजल, देवरानी कुमारी, रूपा कुमारी, विनीता कुमारी, रोशनी कुमारी और चंदा कुमारी शामिल हैं. इनमें से नैना और काजल की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है.
घटना की जानकारी मिलने पर, स्टूडेंट्स के परिवार वाले स्कूल पहुंचे और लड़कियों को देखने की जिद की, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद परिवारों ने हंगामा किया, फिर जाकर स्कूल प्रबंधन ने भवनाथपुर के BDO, नंदजी राम और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, शंभू राम को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद सभी लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाया गया. वे भवनाथपुर हॉस्पिटल पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने खुद चार्ज संभाला, डॉक्टरों को अलर्ट किया और सिचुएशन को मॉनिटर किया. भवनाथपुर पब्लिक हेल्थ सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर डॉ. दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि पहली नज़र में, यह बहुत ज्यादा गर्मी में खराब या गर्म पानी पीने से फूड पॉइजनिंग का मामला लगता है. हॉस्पिटल में एडमिट सभी स्टूडेंट्स का इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है. सिचुएशन कंट्रोल में है और सभी को जरूरी दवा और स्लाइन दिया जा रहा है. पेरेंट्स ने कहा कि यह लापरवाही की साफ निशानी है.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा