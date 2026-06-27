/गढ़वा में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की बड़ी लापरवाही: दूषित खाना और टंकी का उबलता पानी पीने से 100 से ज्यादा छात्राएं बीमार, 20 की हालत गंभीर

घटना की जानकारी मिलने पर, स्टूडेंट्स के परिवार वाले स्कूल पहुंचे और लड़कियों को देखने की जिद की, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद परिवारों ने हंगामा किया, फिर जाकर स्कूल प्रबंधन ने भवनाथपुर के BDO, नंदजी राम और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, शंभू राम को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद सभी लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाया गया. वे भवनाथपुर हॉस्पिटल पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने खुद चार्ज संभाला, डॉक्टरों को अलर्ट किया और सिचुएशन को मॉनिटर किया. भवनाथपुर पब्लिक हेल्थ सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर डॉ. दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि पहली नज़र में, यह बहुत ज्यादा गर्मी में खराब या गर्म पानी पीने से फूड पॉइजनिंग का मामला लगता है. हॉस्पिटल में एडमिट सभी स्टूडेंट्स का इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है. सिचुएशन कंट्रोल में है और सभी को जरूरी दवा और स्लाइन दिया जा रहा है. पेरेंट्स ने कहा कि यह लापरवाही की साफ निशानी है.