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गढ़वा में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की बड़ी लापरवाही: दूषित खाना और टंकी का उबलता पानी पीने से 100 से ज्यादा छात्राएं बीमार, 20 की हालत गंभीर

झारखंड के गढ़वा जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 100 से ज्यादा छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. भीषण गर्मी में दूषित खाना खाने और टैंक का बहुत गर्म पानी पीने के बाद वे सभी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गईं.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 27, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:06 AM IST
गढ़वा में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की बड़ी लापरवाही: दूषित खाना और टंकी का उबलता पानी पीने से 100 से ज्यादा छात्राएं बीमार, 20 की हालत गंभीर
Image Credit: AI Generated imageSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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