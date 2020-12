बिहार में 3 जजों को सेवा से किया गया बर्खास्त, महिलाओं के साथ होटल में गए थे पकड़े

पटना: बिहार में सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) ने तीन न्यायिक अधिकारियों (Judicial Officers) को सेवा से बर्खास्त (Dismissed) कर दिया है. तीनों न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी फरवरी 2014 से प्रभावी होगी. जानकारी के अनुसार, तीनों न्यायिक अधिकारियों को 2014 में नेपाल के एक होटल में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की स्थिति में पकड़ा गया था.

राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, बर्खास्त किए गए न्यायिक सेवा के अधिकारियों में हरि निवास गुप्ता, जितेंद्र नाथ सिंह और कोमल राम का नाम शामिल हैं. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) द्वारा जारी एक पत्र का उद्धरण है.

Bihar: General Administration Department has dismissed three judicial officers from service. The dismissals will be effective from February 2014.

They were caught in compromising position with women at a hotel in Nepal in 2014.

