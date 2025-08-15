Garhwa News: सेप्टिक टैंक ने ली 4 जिंदगियां, 3 भाई भी नहीं बचे, हादसा हिला गढ़वा
Garhwa News: गढ़वा जिला मुख्यालय से सटे नवादा गांव में शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तीन सगे भाई समेत चार लोगों की मौत हो गई. यह हादसा सेफ्टी टैंक का सेटिंग खोलने के दौरान हुआ, जब एक-एक कर चार लोग टैंक में उतरे और दम घुटने से उनकी मौत हो गई.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 15, 2025, 03:35 PM IST

Garhwa/गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिला मुख्यालय से सटे नवादा गांव में 15 अगस्त, दिन शुक्रवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तीन सगे भाई समेत चार लोगों की मौत हो गई. हादसा सेप्टिक टैंक का सेटरिंग खोलने के दौरान हुआ. जब एक-एक कर चार लोग टैंक में उतरे और दम घुटने से उनकी मौत हो गई. इस घटना ने पूरे इलाके को शोक और सन्नाटे में डाल दिया है. मृतकों की पहचान नवादा गांव निवासी मोती चौधरी के तीन पुत्र, राजू शेखर चौधरी (55), अजय चौधरी (50), चंद्रशेखर चौधरी (42), और गांव के ही मल्टू राम के रूप में हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राजू शेखर चौधरी के घर का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें नया सेप्टिक टैंक बनाया गया था.

हादसे को जिसने भी देखा वह हिल गया
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टैंक का सेटरिंग खोलने का कार्य चल रहा था. इस दौरान सबसे पहले मल्टू राम टैंक में उतरा, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आया. यह देख राजू शेखर चौधरी उसे देखने के लिए नीचे गया, लेकिन वह भी बाहर नहीं लौटा. इसके बाद चिंता में अजय चौधरी और फिर चंद्रशेखर चौधरी भी एक-एक कर टैंक में उतरे, लेकिन चारों ही अंदर फंस गए.

शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया
पास खड़े ग्रामीणों को जब यह समझ आया कि चारों अंदर से नहीं लौट रहे हैं, तो उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया. तत्पश्चात ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला और गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लिया
हादसे की सूचना मिलते ही अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) संजय कुमार, एसडीपीओ नीरज कुमार, और गढ़वा थाना प्रभारी बृज कुमार पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली. इसके बाद पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस
अधिकारियों ने सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस के कारण दम घुटने से मौत होने की आशंका जताई है. घटना के बाद नवादा गांव और गढ़वा शहर में मातम का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में इस हादसे को लेकर गहरा दुख और आक्रोश व्याप्त है. गढ़वा सदर अस्पताल उपाधीक्षक मेहरून यामिनी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. खून और अंगों के सैंपल ले लिए गए हैं, जिससे मौत की असल वजहों का पता चल सकेगा.

इनपुट: आईएएनएस

Garhwa News
