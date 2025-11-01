Advertisement
बंद कमरे में प्रेमिका संग पूर्व सांसद का दामाद कर रहा था वो काम, तभी पहुंच गई पत्नी और फिर...

Jharkhand News: गढ़वा जिले के माझीयाओ अंचल के सीओ प्रमोद कुमार को उनकी पत्नी ने कमरे में बंद कर दिया. दरअसल, सीओ की पत्नी सूचना मिलते ही अहले सुबह चार बजे सरकारी आवास पहुंची और दीवार फांद कर चुपके से घर में घुस गई. तब उन्होंने देखा कि उनका पति किसी अन्य औरत के साथ सोया हुआ है.

Last Updated: Nov 01, 2025, 06:10 PM IST

Jharkhand News: गढ़वा जिले के माझीयाओ अंचल के सीओ को उसकी पत्नी ने घर में कैद कर दिया. पत्नी ने सीओ को प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ा, जिसके उसने आक्रोशित होकर ये कदम उठाया. सीओ की पत्नी बिहार के पूर्व सांसद की बेटी है. फिलहाल पुलिस ने सीओ की प्रेमिका को हिरासत में ले लिया है और महिला थाना मामले की जांच कर रही है.

घर के अंदर कैद माझीयाओ अंचल के सीओ प्रमोद कुमार है. उनकी ये हालत उनकी पत्नी श्यामा रानी ने की है. दरअसल गढ़वा जिले के माझीयाओ अंचल के सीओ प्रमोद कुमार अपनी प्रेमिका के साथ एक ही रूम में सोए हुए थे. जिसकी सूचना उनकी पत्नी डॉ श्यामा रानी को लगी. सूचना मिलते ही उनकी पत्नी अहले सुबह चार बजे ज़ब सरकारी आवास पहुंची. दीवार फांद कर चुपके से घर में घुस गई. तब उन्होंने देखा कि उनका पति किसी अन्य औरत के साथ सोया हुआ है. सीओ की पत्नी ने तुरंत दरवाजे को लॉक कर दिया कर दिया, जिसके बाद खुब ड्रामा चला. 

इस बात की भनक जब सीओ को लगी तो वे आग बबूला हो गए और ताला खोलने के लिए चिल्लाने लगे. पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन पत्नी के आगे किसी की नहीं चली. अंत में थक हारकर सीओ साहब छत से कूद कर हंगामा करने लगे. इस बीच माझीयाओ पुलिस ने सीओ आवास से सीओ की प्रेमिका को हिरासत में ले लिया और महिला थाने को इस बात की जानकारी दी. सीओ की पत्नी ने कहा की मुझे बहुत पहले से शक था, लेकिन आज रंगे हाथ पकड़ा गया. अब हम कानून का सहारा लेंगे.

वहीं सीओ के ससुर पूर्व सांसद ने कहा कि हमको इंसाफ चाहिए. आपलोग स्थानीय है, सब जानते हैं, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था. भाई ने कहा की इस तरह का काम किए है पति-पत्नी की लड़ाई होती है. हम यही समझ रहे थे, लेकिन आज रंगे हाथ पकड़ लिया. हमलोगों ने प्रेमिका को पुलिस के हवाले कर दिया है. हमलोग कानून का सहारा लेंगे. पुलिस अधिकारी ने बताया कि माझीयाओ सीओ का फैमली मैटर है. अब तक आवेदन नहीं आया है, आवेदन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

