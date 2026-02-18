Advertisement
Zee Bihar JharkhandJH Gharwha

CCTV कैमरे, एक मजिस्ट्रेट, 18 टीमें और 12 जवान... अकेले शंकर सिंह की परीक्षा कराने उतरा पूरा सरकारी सिस्टम

JAC Exam One Student Entire Machinery: झारखंड के गढ़वा जिले से 12वीं के बोर्ड एग्जाम के दौरान सिर्फ एक परीक्षार्थी के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा दिया गया. इकलौता छात्र जब पेपर दे रहा था, उस वक्त एक मजिस्ट्रेट, 18 निगरानी दल और पुलिस के 12 जवान उसकी निगरानी कर रहे थे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 18, 2026, 01:19 PM IST

Trending Photos

एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देता छात्र (Social Media)
Jharkhand Board Exam: झारखंड में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा दो पालियों में 10वीं-12वीं की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं. गढ़वा जिले से बोर्ड एग्जाम से जुड़ी एक एक तस्वीर सामने आई है, जो चर्चा का विषय बन चुकी है. यहां सिर्फ एक छात्र की परीक्षा कराने के लिए पूरा सिस्टम उतर गया. वायरल तस्वीर उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरहे रमकांडा की बताई जा रही है. इस विद्यालय में सिर्फ एक स्टूडेंट शंकर कुमार सिंह की परीक्षा करवाने के लिए ना सिर्फ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, बल्कि एक मजिस्ट्रेट के साथ-साथ 18 निगरानी दल और पुलिस के 12 जवान तैनात किए गए.

जानकारी के मुताबिक, छात्र शंकर कुमार सिंह ने मैट्रिक में संगीत विषय का चयन किया है. बोर्ड एग्जाम में उसका सेंटर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हरहे रमकांडा में पड़ा है. जब शंकर की परीक्षा चल रही थी, तब उसकी निगरानी के लिए पूरा प्रशासन एक्टिव था. शंकर सिंह के पेपर देते समय परीक्षा हॉल के हर कोने में सीसीटीवी लगे हुए थे. इतना ही नहीं एक अकेले छात्र की परीक्षा कराने के लिए एक मजिस्ट्रेट, 18 निगरानी दल और पुलिस के 12 जवान तैनात थे. सिर्फ एक परीक्षार्थी के लिए सरकारी तंत्र का इतना ज्यादा इस्तेमाल होना, चर्चा का विषय बन गया है.

एमपी से भी ऐसा ही मामला सामने आया

ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाडा जिले से भी सामने आया. यहां एक स्टूडेंट की परीक्षा करवाने के लिए 11 कर्मचारी-अधिकारी तैनात रहे. यहां सोमवार को एमपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा में संस्कृत का पेपर था. इस दौरान छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा देने मात्र 1 स्टूडेंट पहुंचा, लेकिन नियमों के अनुसार प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं की थीं. जब अकेला छात्रा परीक्षा दे रहा था, उस वक्त केंद्र में कुल 11 अधिकारी-कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद थे.

