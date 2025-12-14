चंद पैसों के लिए पिता ने 5 दिन के नवजात को बेच डाला, गढ़वा पुलिस को लगी भनक और फिर...

Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा जिले में एक पिता ने पैसों के लिए अपने 5 दिन के बच्चे को बेच दिया. इस बात की जानकारी गढ़वा पुलिस को लग गई थी, जिसने तत्परता दिखाते हुए पलामू से बच्चे को बरामद किया है.
Trending Photos
Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां एक गरीब दंपति ने गांव के दलाल के हाथों अपने पांच दिन के नवजात को पैसे के लिए बेच डाला. समय रहते पुलिस ने नवजात को पलामू जिले से रेस्क्यू किया. फिलहाल दलाल गांव से फरार है. पुलिस ने नवजात को बाल कल्याण को सौंप दिया है. बच्चा इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती है.
छापेमारी कर बच्चे को किया बरामद
बता दें कि पूरा मामला गढ़वा जिले के डंडा थाना क्षेत्र का है. गढ़वा जिला में डंडा के छपरदगा के रहने वाले एक दंपती ने शनिवार को ही अपने बच्चे को बेच दिया था. इस बात की जानकारी पुलिस को लग गई थी. गढ़वा पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पलामू के रेड़मा के इलाके में छापेमारी कर बच्चे को रिकवर किया. इस दौरान पुलिस ने बच्चे को खरीदने वाली एक महिला को भी हिरासत में लिया है और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है. पूरे मामले में गढ़वा के डंडा थाना प्रभारी दिलीप कुमार ने खुद से पहल करते हुए मेदिनीनगर के इलाके में छापेमारी करते हुए नवजात को बरामद किया है.
पिता ने बताया क्यों बेचा था बच्चा
नवजात को खरीदने वाली दंपती ने पुलिस को बताया कि उसने बच्चे को दो लाख में खरीदा था. नवजात का सौदा 3 से 5 लख रुपए के बीच हुआ है. नवजात को रिकवर के बाद गढ़वा पुलिस के पूरे मामले की जानकारी सीडीसी को भी दी और उसके सामने प्रस्तुत करने के लिए ले गई है. जानकारी के अनुसार, नवजात के दादा का निधन हो गया है जबकि मां की मानसिक स्थिति कमजोर है. जिस परिवार ने नवजात को खरीदा है, वह आर्थिक रूप से संपन्न है और सदस्य नौकरी में है. नवजात के पिता ने कहा कि मैं बच्चा बेचना नहीं चाहता था, मेरे पहले से तीन बच्चे हैं. मैं मजदूरी का काम करता हूं, लेकिन गांव के दो लोगों ने पैसे का लालच दिया. बच्चे के पिता ने बताया कि इसके बदले उसे 58 हजार रुपए मिले हैं.
यह भी पढ़ें: नंगा करके दौड़ा-दौड़ा पीटा, जमुई में दलित युवक के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल
आगे की कार्रकाई जारी
डंडा थाना के थाना प्रभारी दिलीप कुमार बताया कि शनिवार को ही बच्चे को बेचा गया था और पलामू के रेडमा इलाके में छापेमारी कर बच्चे को रिकवर किया गया है. बच्चा बेचने वाले को थाना बुलाया गया है जबकि खरीदने वाले को भी हिरासत में लिया गया है. बाल कल्याण से जुड़े अधिवक्ता ने बताया कि डंडा थाना के द्वारा सिडब्लूसी को जानकारी दी गई, जिसके बाद नवजात को मेरे सामने प्रस्तुत किया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.
रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा