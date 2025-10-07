Advertisement
गढ़वा में पिता बना हैवान, नाबालिग बेटी और नवजात की हत्या कर दफनाया

गढ़वा जिले में पिता द्वारा नाबालिग बेटी और उसके नवजात पुत्र की हत्या कर शवों को नदी किनारे दफनाने का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी चार दिन बाद पुलिस को मिली. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Last Updated: Oct 07, 2025, 06:38 PM IST

गढ़वा में नाबालिग मां और उसके नवजात की हत्या से सनसनी
गढ़वा में नाबालिग मां और उसके नवजात की हत्या से सनसनी

गढ़वा जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मेराल थाना क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति ने अपनी ही नाबालिग बेटी और उसके नवजात पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी और दोनों शवों को नदी किनारे दफना दिया. इस वारदात की जानकारी पुलिस को चार दिन बाद मिली. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और शवों को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेजा है.

पुलिस जांच में सामने आया कि नाबालिग लड़की का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध था. इसी दौरान वह गर्भवती हो गई. जब यह मामला सामने आया तो लड़की के पिता ने युवक पर बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने और विवाह का झांसा देने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. हाल ही में वह जमानत पर बाहर आया था.

दो अक्टूबर को नाबालिग ने एक बच्चे को जन्म दिया. इस खबर के बाद प्रेमी युवक ने पुलिस को लिखित सूचना दी कि मां और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है. उसकी आशंका सही साबित हुई. अगले ही दिन यानी 3 अक्टूबर को पिता ने बेटी और उसके नवजात की हत्या कर शवों को नदी किनारे दफना दिया.

शिकायत के बाद थाना प्रभारी विष्णुकांत की अगुवाई में पुलिस टीम गांव पहुंची और आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया. मंगलवार को उसकी निशानदेही पर नदी किनारे गड्ढा खोदकर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव बरामद किए गए. इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी.

थाना प्रभारी विष्णुकांत ने बताया कि यह मामला बेहद गंभीर है और हर पहलू से जांच की जा रही है. आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इनपुट- आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

