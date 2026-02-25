Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3122150
Zee Bihar JharkhandJH Gharwha

गढ़वा में सनसनी: शादी समारोह से लौट रही नाबालिग की अरहर के खेत में मिली लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

Jharkhand Crime News: गढ़वा जिले के रमकंडा क्षेत्र में शादी समारोह से लौट रही एक नाबालिग की लाश अरहर के खेत से बरामद हुई. परिजनों का आरोप है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई. शव मिलने के बाद पूरे इलाके में मातम फैल गया और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट किया जाएगा.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 25, 2026, 02:36 PM IST

Trending Photos

गढ़वा में सनसनी: शादी समारोह से लौट रही नाबालिग की अरहर के खेत में मिली लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका
गढ़वा में सनसनी: शादी समारोह से लौट रही नाबालिग की अरहर के खेत में मिली लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

Jharkhand News: गढ़वा/रमकंडा: झारखंड के गढ़वा जिले के रमकंडा क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है. यहां एक किशोरी का शव गांव से कुछ दूर अरहर के खेत से बरामद किया गया है. शव देखकर परिजन का आरोप है कि दुष्कर्म करने के बाद उनकी बेटी को गला घोंटकर मार दिया गया है. शव मिलने के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है और तनाव का माहौल कायम हो गया है. बताया जाता है कि किशोरी मंगलवार शाम को गांव में ही एक शादी समारोह में गई थी. 

ग्रामीणों का कहना है कि शादी समारोह से वह 4 से 5 साल के दो छोटे बच्चों के साथ अपने घर जाने के लिए निकली थी. छोटे बच्चे तो घर पहुंच गए, लेकिन किशोरी नहीं पहुंची. काफी इंतजार के बाद परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन रात के अंधेरे में उन्हें कुछ पता नहीं चला. 

ये भी पढ़ें: नालंदा में खूनी खेल: महज ₹5000 के लिए 17 साल के सौरव की हत्या

Add Zee News as a Preferred Source

परिजन और ग्रामीणों ने मिलकर बुधवार सुबह खोजबीन शुरू की तो गांव से करीब 700 मीटर दूरी पर एक अरहर के खेत में किशोरी का शव मिला. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद रमकंडा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह कुंटिया पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंच गए. 

मौका ए वारदात का मुआयना करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के सही कारणों के बारे में कुछ कहा जा सकता है.

रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा

TAGS

Jharkhand news

Trending news

Jharkhand news
शादी समारोह से लौट रही नाबालिग की खेत में मिली लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका
Holi 2026
होली पर कोडरमा की महिलाओं का 'हर्बल धमाका': पालक, हल्दी और फूलों से बना रहीं गुलाल
Bihar News
मुंगेर में 'सुपर दादी' ने बचाई दो मासूमों की जान: शोर मचाया तो केमिकल छिड़ककर फरार
Jharkhand news
वंदे भारत की चपेट में आया पूरा परिवार: पाकुड़ में पति-पत्नी और बच्ची की दर्दनाक मौत
Bihar News
मोदी सरकार का बिहार को बड़ा तोहफा: पुनारख-किउल रेल लाइन प्रोजेक्ट को ₹2,268 करोड़
Bihar News
अनंत सिंह के समर्थक को पीटने के केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत 8 पर FIR दर्ज
patna news
पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में गुंडागर्दी: ABVP प्रत्याशी अनुष्का कुमारी को रेप की धमकी
chatra air ambulance crash
पटना के सचिन मिश्रा की मौत, बीमार मां से मिलने की थी आखिरी ख्वाहिश
Jharkhand news
चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: दो परिवारों का बुझ गया चिराग, लातेहार और चतरा में पसरा मातम
Jharkhand news
झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन की हिमाचल प्रदेश में संदिग्ध मौत