गढ़वा में सनसनी: शादी समारोह से लौट रही नाबालिग की अरहर के खेत में मिली लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

Jharkhand News: गढ़वा/रमकंडा: झारखंड के गढ़वा जिले के रमकंडा क्षेत्र से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है. यहां एक किशोरी का शव गांव से कुछ दूर अरहर के खेत से बरामद किया गया है. शव देखकर परिजन का आरोप है कि दुष्कर्म करने के बाद उनकी बेटी को गला घोंटकर मार दिया गया है. शव मिलने के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है और तनाव का माहौल कायम हो गया है. बताया जाता है कि किशोरी मंगलवार शाम को गांव में ही एक शादी समारोह में गई थी.

ग्रामीणों का कहना है कि शादी समारोह से वह 4 से 5 साल के दो छोटे बच्चों के साथ अपने घर जाने के लिए निकली थी. छोटे बच्चे तो घर पहुंच गए, लेकिन किशोरी नहीं पहुंची. काफी इंतजार के बाद परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन रात के अंधेरे में उन्हें कुछ पता नहीं चला.

परिजन और ग्रामीणों ने मिलकर बुधवार सुबह खोजबीन शुरू की तो गांव से करीब 700 मीटर दूरी पर एक अरहर के खेत में किशोरी का शव मिला. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद रमकंडा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह कुंटिया पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंच गए.

मौका ए वारदात का मुआयना करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के सही कारणों के बारे में कुछ कहा जा सकता है.

रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा