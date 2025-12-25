Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3052745
Zee Bihar JharkhandJH Gharwha

झारखंड होमगार्ड भर्ती को लेकर गढ़वा में भारी बवाल, युवाओं ने नई बहाली को लेकर कही ये बात

झारखंड के गढ़वा जिले में होमगार्ड की नई बहाली को लेकर विवाद बढ़ गया है. जिले के गृह रक्षकों ने जिला समाहरणालय पहुंचकर नई बहाली का विरोध किया और उपायुक्त (डीसी) को आवेदन सौंपते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:42 AM IST

Trending Photos

झारखंड होमगार्ड भर्ती को लेकर गढ़वा में भारी बवाल
झारखंड होमगार्ड भर्ती को लेकर गढ़वा में भारी बवाल

Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा जिले में होमगार्ड की नई बहाली को लेकर विवाद बढ़ गया है. जिले के गृह रक्षकों ने जिला समाहरणालय पहुंचकर नई बहाली का विरोध किया और उपायुक्त (डीसी) को आवेदन सौंपते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. होमगार्ड जवानों का कहना है कि जब पहले से बहाल जवानों को ही नियमित काम नहीं मिल पा रहा है, तो नई बहाली करना पूरी तरह से अनुचित है. जवानों ने आरोप लगाया कि यह बहाली जरूरत के आधार पर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा देने के लिए निकाली गई है.

2023-24 में बहाल जवानों को आज तक नहीं मिली नियमित ड्यूटी
गृह रक्षकों ने डीसी को दिए गए मांग पत्र में बताया कि वर्ष 2023-24 में जिले में बड़ी संख्या में होमगार्ड की बहाली हुई थी, लेकिन उनमें से कई जवानों को आज तक एक भी दिन की नियमित ड्यूटी नहीं दी गई है. कुछ जवानों को केवल आपातकालीन ड्यूटी कराई गई, जबकि नियमित काम के अभाव में वे बेरोजगारी जैसी स्थिति में जीवन गुजारने को मजबूर हैं. होमगार्ड जवानों का कहना है कि जिले में पहले से ही ड्यूटी की भारी कमी है, जिसके चलते पुराने जवानों को भी महीनों तक काम नहीं मिल पाता.

ये भी पढ़ें: CM नीतीश से मिलने पहुंचे दिग्गज गायक उदित नारायण, पवन सिंह को लेकर कह दी ये बात

Add Zee News as a Preferred Source

नई बहाली से और बिगड़ेगी स्थिति, परिवार पालन में परेशानी
गृह रक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि मौजूदा हालात में नई बहाली की गई तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी. पहले से बहाल जवानों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा.कई जवानों ने बताया कि वे परिवार का भरण-पोषण होमगार्ड की ड्यूटी से मिलने वाली आय पर निर्भर होकर करते हैं, लेकिन नियमित काम न मिलने से आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है. जवानों ने यह भी कहा कि रोजगार पाने के बावजूद वे व्यवहारिक रूप से बेरोजगार बने हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है.

पलामू का उदाहरण दिया
गृह रक्षकों ने अपने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि पड़ोसी जिला पलामू में ड्यूटी की कमी को देखते हुए होमगार्ड की नई बहाली पर रोक लगाई गई है. ऐसे में गढ़वा जिले में भी गृह रक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए यही कदम उठाया जाना चाहिए. गृह रक्षक संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विभागीय स्तर पर घालमेल के लिए नई वेकेंसी निकाली गई है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2023-24 में बहाल जवानों को नियमित ड्यूटी नहीं मिल रही है, तो नए बहाल होने वाले जवानों को काम कहां से मिलेगा. गृह रक्षकों ने प्रशासन से जल्द ठोस निर्णय लेने की मांग की है.

रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा

TAGS

jharkhand home guard Recruitment

Trending news

Patna Police traffic advisory
Patna Traffic News: किरकिरा न हो जाएं क्रिसमस का सेलिब्रेशन! पढ़ ले ट्रैफिक एडवाइजरी
Jharkhand Weather
गुमला, रांची, पलामू समेत कई जिलों का गिरा टेंपरेचर! भयंकर ठंड की चपेट में है झारखंड
Muzaffarpur News
जमीन विवाद में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला मुजफ्फरपुर, CCTV फुटेज आया सामने
Bokaro News
क्रिसमस पर बोकारो में धर्म परिवर्तन का बड़ा खुलासा, ग्रामीणों ने उल्टे पांव भगाया
Christmas 2025
रांची में क्रिसमस की धूम, प्रार्थना और उल्लास के साथ मना यीशु मसीह का जन्मोत्सव
nitin Nabin
Zee Bihar Exclusive: 20 में से 17.5 अंक लेकर BJP के सबसे बड़े ओहदे तक पहुंचे नितिन
Bihar Weather
बिहार में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक, जानें कब मिलेगी भीषण सर्दी से निजात?
BJP leader Rupak Sahni
BJP नेता के हत्यारों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर धरा, अन्य की तलाश जारी
Vaibhav Suryavanshi
2025 में छाए रहे वैभव सूर्यवंशी, मैदान ही नहीं गूगल पर भी बनाया रिकॉर्ड
google search list
लिट्टी-चोखा नहीं ठेकुआ ने मारी बाजी, Google Search List 2025 में बनाई अपनी जगह