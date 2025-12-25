झारखंड होमगार्ड भर्ती को लेकर गढ़वा में भारी बवाल, युवाओं ने नई बहाली को लेकर कही ये बात

Jharkhand News: झारखंड के गढ़वा जिले में होमगार्ड की नई बहाली को लेकर विवाद बढ़ गया है. जिले के गृह रक्षकों ने जिला समाहरणालय पहुंचकर नई बहाली का विरोध किया और उपायुक्त (डीसी) को आवेदन सौंपते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की. होमगार्ड जवानों का कहना है कि जब पहले से बहाल जवानों को ही नियमित काम नहीं मिल पा रहा है, तो नई बहाली करना पूरी तरह से अनुचित है. जवानों ने आरोप लगाया कि यह बहाली जरूरत के आधार पर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा देने के लिए निकाली गई है.

2023-24 में बहाल जवानों को आज तक नहीं मिली नियमित ड्यूटी

गृह रक्षकों ने डीसी को दिए गए मांग पत्र में बताया कि वर्ष 2023-24 में जिले में बड़ी संख्या में होमगार्ड की बहाली हुई थी, लेकिन उनमें से कई जवानों को आज तक एक भी दिन की नियमित ड्यूटी नहीं दी गई है. कुछ जवानों को केवल आपातकालीन ड्यूटी कराई गई, जबकि नियमित काम के अभाव में वे बेरोजगारी जैसी स्थिति में जीवन गुजारने को मजबूर हैं. होमगार्ड जवानों का कहना है कि जिले में पहले से ही ड्यूटी की भारी कमी है, जिसके चलते पुराने जवानों को भी महीनों तक काम नहीं मिल पाता.

नई बहाली से और बिगड़ेगी स्थिति, परिवार पालन में परेशानी

गृह रक्षकों ने चेतावनी दी कि यदि मौजूदा हालात में नई बहाली की गई तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी. पहले से बहाल जवानों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा.कई जवानों ने बताया कि वे परिवार का भरण-पोषण होमगार्ड की ड्यूटी से मिलने वाली आय पर निर्भर होकर करते हैं, लेकिन नियमित काम न मिलने से आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही है. जवानों ने यह भी कहा कि रोजगार पाने के बावजूद वे व्यवहारिक रूप से बेरोजगार बने हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है.

पलामू का उदाहरण दिया

गृह रक्षकों ने अपने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि पड़ोसी जिला पलामू में ड्यूटी की कमी को देखते हुए होमगार्ड की नई बहाली पर रोक लगाई गई है. ऐसे में गढ़वा जिले में भी गृह रक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए यही कदम उठाया जाना चाहिए. गृह रक्षक संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विभागीय स्तर पर घालमेल के लिए नई वेकेंसी निकाली गई है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2023-24 में बहाल जवानों को नियमित ड्यूटी नहीं मिल रही है, तो नए बहाल होने वाले जवानों को काम कहां से मिलेगा. गृह रक्षकों ने प्रशासन से जल्द ठोस निर्णय लेने की मांग की है.

रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा