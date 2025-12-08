Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3034061
Zee Bihar JharkhandJH Gharwha

Jharkhand SIR: गढ़वा में 11,000 में से 9,000 जन्म प्रमाणपत्र फर्जी, जांच शुरू होते ही मचा हाहाकार

झारखंड के गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में 9,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का बड़ा मामला सामने आया है. पिछले एक साल में निर्गत 11,000 प्रमाण पत्रों में से इतनी बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा पाए जाने के बाद सिविल सर्जन डॉ. जान एफ. केनेडी और एसडीएम प्रभाकर मिर्धा के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय टीम ने गहन जांच की.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 09:06 PM IST

Trending Photos

झारखंड के गढ़वा में बड़ा फर्जीवाड़ा (प्रतीकात्मक फोटो)
झारखंड के गढ़वा में बड़ा फर्जीवाड़ा (प्रतीकात्मक फोटो)

Jharkhand SIR: देश के कई राज्यों में इस समय वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है. इस बीच झारखंड के गढ़वा में एक बड़ा खेला सामने आया है. गढ़वा के एक प्रखंड में सरकारी अस्पताल में 5 से 9 हजार तक जन्म प्रमाण पत्र बनाने का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. यहां 11,000 में से 9,000 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी मिला है. स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुटी है. 

गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड स्थित समुदाय स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) धुरकी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के मामले को लेकर कई दिनों से लगातार अख़बार के पन्नों मे हेडलाइन छप रही थी. इसी क्रम में गढ़वा के सिविल सर्जन डॉ. जान एफ. केनेडी, एसडीएम बंशीधर नगर प्रभाकर मिर्धा धुरकी, सीओ बिमल कुमार सिंह, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर रत्नेश कुमार जांच के लिए धुरकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. अधिकारियों की यह टीम अस्पताल परिसर में लगभग तीन घंटे तक रही और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की.

जांच के दौरान अधिकारियों ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित सभी रजिस्टर, रिकॉर्ड, ऑनलाइन डेटा, कंप्यूटर सिस्टम तथा एक वर्ष में जारी प्रमाण पत्रों की विस्तृत सूची का निरीक्षण किया. जांच में पता चला कि स्वास्थ्य केंद्र से पिछले एक वर्ष में लगभग 11 हजार जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें 9 हजार फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- सीएम नीतीश की नई सरकार में पहली बार प्रशासनिक फेरबदल, 13 जिलों को मिले नए जिलाधिकारी

एसडीएम प्रभाकर मिर्धा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारी संख्या में जारी किए गए प्रमाण पत्रों की वास्तविकता, प्रक्रिया और पात्रता को लेकर जांच की जा रही है. यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही या फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है, तो संबंधित कर्मचारियों और इसमें शामिल सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- वंदे मातरम...पर बहस में स्लो शुरू हुए और वंदे भारत की स्पीड में बोलने लगे पप्पू यादव

एसडीओ ने आगे बताया कि जांच टीम द्वारा सभी डिजिटल और भौतिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि आगे की कार्रवाई में किसी प्रकार की रुकावट न आए. जरूरत पड़ने पर आईटी विशेषज्ञों की मदद से सिस्टम का फॉरेंसिक परीक्षण भी किया जाएगा. सिविल सर्जन ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य जनविश्वास को बनाए रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि जन्म प्रमाण पत्र जैसी संवेदनशील सरकारी सेवा पारदर्शी रहे.

TAGS

Jharkhand newsGarhwa NewsJharkhand SIR

Trending news

Jharkhand news
गढ़वा में 11,000 में से 9,000 जन्म प्रमाणपत्र फर्जी, जांच शुरू होते ही मचा हाहाकार
Pappu Yadav
वंदे मातरम...पर बहस में स्लो शुरू हुए और वंदे भारत की स्पीड में बोलने लगे पप्पू यादव
CM nitish kumar
सीएम नीतीश की नई सरकार में पहली बार प्रशासनिक फेरबदल, 13 जिलों को मिले नए जिलाधिकारी
Bihar Matric Exam 2026
Bihar Matric Exam 2026: डेटशीट जारी, 17 फरवरी से होंगे एग्जाम
Bihar Intermediate Exam 2026
आ गई बिहार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2026 की डेटशीट, देखें पूरी लिस्ट
Patna airport
पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट छुटेगी तो ट्रेन से सफर का तत्काल मिलेगा विकल्प
Bagaha Sugar Mill
बगहा चीनी मिल में पैनमैन की संदिग्ध हालात में मौत, कर्मचारियों ने की जांच की मांग
Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप यादव फिर विवादों में घिरे, समर्थक ने वीडियो जारी कर लगाए गंभीर आरोप
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े युवा आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, परिवार को दोस्त पर शक
Sitamarhi News
सीतामढ़ी में HIV विस्फोट! कुल 7400 मरीज, 400 स्कूली बच्चों में संक्रमण से मचा हड़कंप