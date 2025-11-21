जलती चिता से पुलिस ने उठाया लड़की का शव, प्यार करने पर पिता ने कर दी थी हत्या

Garhwa Latest News: गढ़वा जिले में एक बेटी को प्रेमी से प्यार करने की सजा मिली है. पिता ने मौत का फरमान सुनाया. पिता की पिटाई के बाद बेटी की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने जलती चिता से शव को उठाया.
Garhwa News: गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के मे एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सदर थाने की पुलिस ने किलिंग की गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया है. गढ़वा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक लड़की की हत्या कर उसके परिजनों की तरफ से शव को जलाने का प्रयास किया गया. मगर, समय रहते मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जलती चिता से शव को उतारकर अपने कब्जे में ले लिया.
इस मामले में मृतका के पिता और भाई को हिरासत में ले लिया गया है. प्रेमी युवक के साथ देखने पर परिजनों ने लड़की की इस कदर की पिटाई की गई थी. घटना गुरुवार की दोपहर की है, जब गांव की 17 साल की लड़की को परिजनों ने एक युवक के साथ देखा. परिवारवालों को किशोरी के चरित्र पर संदेह हुआ और इसी बात को लेकर वह आगबबूला हो उठे.
बताया जा रहा है कि इस दौरान परिजनों ने लड़की की बेरहमी से पिटाई कर दी. पिटाई इतनी गंभीर थी कि लड़की की मौके पर ही मौत हो गई. घटना को छुपाने के लिए परिजनों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया. जब परिवारवालों को सुनिश्चित हो गया कि उसकी की मौत हो चुकी है, तब उन्होंने आनन-फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी की.
गांव के कुछ लोगों की मदद से शव को गांव के पास स्थित बगही श्मशान घाट ले जाया गया. वहां चिता तैयार कर शव को रखकर अंतिम संस्कार शुरू भी कर दिया गया था. इसी बीच किसी ग्रामीण ने घटना की सूचना गढ़वा थाना पुलिस को दे दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत श्मशान घाट पहुंची.
पुलिस के पहुंचने से पहले परिजन और अन्य ग्रामीण मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने जल रही चिता से शव को निकालकर सुरक्षित कर लिया. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी स्तब्ध रह गए. आरोपी पिता ने कहा कि उसकी लड़की का एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग था, पिटाई के दौरान उसकी मौत हो गई.
