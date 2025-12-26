Advertisement
गढ़वा में ज्वेलर्स की दुकान में लूटकांड पर बवाल जारी, दूसरे दिन भी व्यापारियों ने किया प्रदर्शन

Garhwa News​: झारखण्ड के गढ़वा जिले के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के स्वर्ण व्यवसाई के दुकान से 50 लाख की भीषण चोरी के खिलाफ वावसाईयों मे काफी उबाल है. व्यापारियों ने अविलंब कार्रवाई, रात्रि गश्ती बढ़ाने और बाजार क्षेत्र में स्थायी पुलिस व्यवस्था की मांग की है.

Garhwa News​: गढ़वा जिले के बिसुनपुरा थाना क्षेत्र के मुख्यालय के अपर बाजार स्थित शुभ लक्ष्मी वस्त्रालय एवं मुन्ना ज्वेलर्स में करीब 50 लाख रुपये की भीषण चोरी की घटना को लेकर व्यापारियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. घटना बुधवार देर रात की है, जिसे लेकर स्थानीय व्यवसायियों ने दुकानों के सामने धरना देते हुए प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे है. आक्रोशित व्यापारियों ने अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए है. प्रदर्शन कर रहे व्यवसायियों का कहना है कि यदि बाजार के बीचोबीच स्थित प्रतिष्ठानों में इस तरह की वारदात हो रही है तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या भरोसा रह गया है.

चोर पुलिस की पकड़ से बाहर 
24 घंटे बाद बीत जाने के बाद भी चोर पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिससे प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रही है. बीजेपी पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही है. व्यापारियों ने आरोप लगाया कि चोरी की घटना को 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस को अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है. न तो चोरों की पहचान हो सकी है और न ही चोरी गए माल की बरामदगी. इससे व्यापारियों में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है. धरना स्थल पर मौजूद व्यवसायी संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जब तक चोरों की गिरफ्तारी नहीं होती और चोरी का खुलासा नहीं किया जाता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा.

क्षेत्र में स्थायी पुलिस व्यवस्था की मांग
व्यापारियों ने अविलंब कार्रवाई, रात्रि गश्ती बढ़ाने और बाजार क्षेत्र में स्थायी पुलिस व्यवस्था की मांग की है. उनका कहना है की वरीय पदाधिकारी आए और भुक्तभोगी से भी वार्ता नही किये है. वहीं भाजपा के पूर्व विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप साही ने कहा की इस चोरी की घटना से व्यवसाईयों मे उबाल है पुलिस को चाहिए की जल्द से जल्द घटना का उदभेदन करें ताकि व्यवसाई सुरक्षित माहौल मे अपना व्यवसाय कर सके.

रिपोर्ट: आशीष प्रकाश राजा

