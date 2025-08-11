Garhwa News: गढ़वा में राखी के मौके पर दो अलग-अलग जगह डैम और तालाब में डूबने से दो लोगों की मौत

Garhwa News: गढ़वा जिले में रक्षाबंधन के दिन दो अलग-अलग जगह डैम और तालाब में डूबने से दो लोगों की मौत हो गई. पहली घटना गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के अन्नराज डैम की है, जहां राखी के पर्व पर रिश्तेदार के घर आए एक युवक की डूबने से जान चली गई. युवक अपने दोस्तों के साथ डैम में नहाने गया था, लेकिन इसी दौरान गहरे पानी में चला गया और बाहर नहीं निकल सका. घटना के बाद उसके साथी मौके से फरार हो गए. स्थानीय तैराकों की मदद से सोमवार दोपहर लगभग 36 घंटे बाद शव को पानी से बाहर निकाला गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

दूसरी घटना मेराल प्रखंड के मकुना टोला की है. यहां अशोक सिंह तालाब में नहाने गए थे और इस दौरान डूब गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में गांववाले वहां जुट गए और टायर व अन्य साधनों के सहारे गहरे पानी में उतरकर खोजबीन करने लगे.

तालाब से अशोक सिंह के शव को निकालने में 18 घंटे लग गए. इस दौरान मुखिया पति मुन्ना राम और समाजसेवी जफीर अंसारी ने घटना की सूचना थाना प्रभारी विष्णु कांत को दी. थाना ने एनडीआरएफ टीम को भी सूचना भेजी, लेकिन इससे पहले ही स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए शव को बाहर निकाल लिया. पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

दोनों घटनाओं ने संबंधित परिवारों में मातम का माहौल ला दिया है. अशोक सिंह के घर में कोहराम मच गया, वहीं अन्नराज डैम में डूबे युवक के परिजन भी सदमे में हैं. पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है.

इनपुट- आशीष प्रकाश राजा

