बदगुंदा गांव में तुलसी पूजन के दौरान भड़की हिंसा, दो समुदायों में जमकर पथराव; पुलिस ने संभाला मोर्चा

Badgunda Giridih Violence: ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बदगुंदा गांव में तुलसी विवाह पूजा के दौरान कलश यात्रा के दौरान हुए विवाद ने तूल पकड़ ली. यहां पर दो समुदाय के लोगों के बीच पत्थरबाजी होने लगी. हालांकि माहौल तनावपूर्ण है और पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 05, 2025, 07:40 PM IST

Badgunda Giridih Violence: गिरिडीह जिले के ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बदगुंदा गांव में, तुलसी पूजन के दौरान निकाले जाने वाले कलश यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच गंभीर विवाद हो गया है. इस विवाद के बाद दोनों समुदाय के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है. इसी बीच आज सुबह दोनों समुदाय के लोगों के बीच पथराव की घटना भी सामने आई है.

यहां पर देखते ही देखते काफी संख्या में दोनों समुदाय के लोग इक्ट्ठा होने लगे, साथ ही एक दूसरे पर पथराव करने लगे. बता दें कि तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों की तैनाती कर दी गई है. हालांकि अभी हालांतों  को नियंत्रण में करने का प्रयास किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि दो दिन पहले तुलसी विवाह को लेकर बदगुंदा गांव से कलश यात्रा निकाली गई थी. कलश यात्रा जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, तो यहां के एक समुदाय के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा. इसके बाद विवाद बढ़ काफी गया जिसके कारण ये पथराव जैसा स्थिति पैदा हो गई और ऐसे गंभीर हालात भी बन गए.

बता दें कि फिलहाल पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने में जुटी हुई है. वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गिरिडीह के डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉ. बिमल कुमार समेत, तमाम अधिकारी मौके पर ही घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करते हुए लोगों से आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील करते हुए नजर आए, साथ ही उन्होंने किसी भी तरह के अफवाहों से दूर रहने की अपील भी की.

