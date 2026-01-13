आठ महीने बाद नाइजर से लौटे बगोदर के प्रवासी मजदूर, बंधक बनने की दर्दनाक कहानी आई सामने

Jharkhand News: गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के पांच प्रवासी मजदूर, जो बीते आठ महीनों से अफ्रीकी देश नाइजर में अपराधियों के चंगुल में बंधक बने हुए थे, आखिरकार सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं. जैसे ही सभी मजदूर गांव पहुंचे, उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और चेहरे पर राहत व सुकून साफ नजर आया. लंबे समय से अपनों की सलामती को लेकर चिंतित परिवारों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था.

अपहरण के वक्त हाथ बांधकर जंगल ले जाया गया

घर पहुंचने के बाद सभी मजदूरों ने अपनी आपबीती साझा की. उन्होंने बताया कि अपहरण के समय अपराधियों ने उनके हाथ बांध दिए थे और आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें दूर एक जंगल में ले जाया गया. वहां उन्हें करीब आठ महीने तक बंधक बनाकर रखा गया. मजदूरों के अनुसार, अपराधी लगातार उन पर नजर रखते थे और किसी भी तरह की आजादी नहीं दी जाती थी. उस दौरान हर पल डर और अनिश्चितता के साये में बीतता रहा.

ये भी पढ़ें: फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़, तीन अफगानी नागरिकों समेत चार गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

खाने से ज्यादा घरवालों से बात न कर पाने का दर्द

बंधक बनाए गए मजदूरों ने बताया कि खाने-पीने को लेकर कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की थी कि उन्हें अपने घरवालों से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी गई. आठ महीने तक परिवार से बात न कर पाने के कारण वे मानसिक रूप से बेहद परेशान रहे. उन्हें हर वक्त इस बात की चिंता सताती रही कि उनके परिवार वाले किस हाल में होंगे और क्या वे कभी वापस घर लौट पाएंगे या नहीं.

पूर्व विधायक ने की मुलाकात

मजदूरों के सुरक्षित लौटने की खबर मिलते ही बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह उनके घर पहुंचे और परिवारजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. उन्होंने मजदूरों के साथ हुए इस दर्दनाक अनुभव पर संवेदना जताई और कहा कि वह मुख्यमंत्री से मिलकर सभी मजदूरों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग करेंगे. ग्रामीणों ने भी मजदूरों की सकुशल वापसी पर राहत की सांस ली और इसे पूरे इलाके के लिए खुशखबरी बताया.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा