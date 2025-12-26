Advertisement
'कांग्रेस में हैं कई स्लीपर सेल, सभी पर नजर रखना मुश्किल', झारखंड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ये क्या बोल गए

Bandhu Tirkey: नए परिसदन भवन में जिला कांग्रेस कमिटी की ओर से एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी भूपेंद्र मोरवी एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की उपस्थित हुए थे.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 26, 2025, 07:19 PM IST

कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने शुक्रवार को एक ऐसी बात कही, जिसको लेकर पिछले कुछ साल से पूरे देश में बहस चल रही है. ऐसी बातों को लेकर कांग्रेस में जी 23 बन चुका है और उसको लेकर पार्टी को कई बार मुश्किल समय का सामना करना पड़ा. दरअसल, बंधु तिर्की ने कहा कि झारखण्ड समेत पूरे देश में कांग्रेस में रहकर कुछ लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं. उनकी इस स्वीकारोक्ति के बाद से कांग्रेस पार्टी को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ सकती है. 

उन्होंने कहा कि कुछ लोग पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं. इससे संगठन के काम पर असर पड़ता है. ऐसा भी नहीं है किे इस बात की जानकारी पार्टी को नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी भी यह मानते हैं कि हमारी पार्टी में स्लीपर सेल हैं, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी संगठन को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है. झारखण्ड में लगातार हमारी पार्टी मजबूत भी हो रही है.

तिर्की गिरिडीह में नए परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. नए परिसदन भवन में जिला कांग्रेस कमिटी की ओर से एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी भूपेंद्र मोरवी एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की उपस्थित हुए थे. 

बंधु तिर्की ने यह भी कहा कि 28 दिसम्बर को कांग्रेस पार्टी के 140वें स्थापना दिवस के मौक़े पर पूरे झारखण्ड में 70 हजार से अधिक घरों में पार्टी का झंडा लगाया जाएगा. साथ ही उन्होंने संगठन सृजन कर्यक्रम ओर पार्टी की मजबूती के मुद्दे पर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इस मौक़े पर जिलाध्यक्ष सतीश केडिया, धनंजय सिंह समेत कई कोंग्रसी मौजूद थे.

गिरिडीह से मृणाल सिन्हा की रिपोर्ट

