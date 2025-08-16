'पहले गर्म तेल डाला...फिर कोमल देवी को कुआं में डाल दिया', दो दिनों से गायब विवाहिता का मिला शव
'पहले गर्म तेल डाला...फिर कोमल देवी को कुआं में डाल दिया', दो दिनों से गायब विवाहिता का मिला शव

Giridih Latest News: गिरिडीह में दो दिनों से गायब विवाहिता का शव कुएं से बरामद हुआ. मायके वालों ने ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पहले गर्म तेल डाला फिर कुंआ में डाल दिया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 16, 2025, 03:11 PM IST

गिरिडीह में कुएं से बरामद हुआ दो दिनों से गायब विवाहिता का शव
Giridih News: गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के अलगडीहा गांव से दो दिनों से गायब विवाहिता का शव कुएं से बरामद किया गया है. पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है और पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है. 

कोमल के ऊपर गर्म डाला गया-मायका वालों का आरोप
मृतका की पहचान कोमल देवी के रूप में हुई है. मायके वालों का ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि कोमल के ऊपर गर्म डाला गया, उसके बाद उसे कुआं में डाल दिया गया. दहेज के लिए हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया गया है. 

पति, भाई, सास-ससुर केस दर्ज
इसे लेकर बेरमो निवासी मृतका के भाई बीरबल की तरफ से थाना में आवेदन देकर लड़की के पति, भाई, सास-ससुर और अन्य ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है. 

साल 2021 में कोमल की हुई थी शादी
बताया जा रहा है कि साल 2021 में कोमल की शादी अलगडीहा बिहार निवासी राजेंद्र राम के साथ हुई थी. जिसके बाद लगातार दहेज को लेकर कोमल को प्रताड़ित किया जा रहा था. इस दौरान कई बार दोनों पक्षों में मध्यस्थता भी हुई, बावजूद लड़ाई झगड़ा जारी रहा. 

यह भी पढ़ें: Bihar Crime News: बगहा में निर्मम हत्या से सनसनी, मृतक की बहू समेत तीन गिरफ्तार

ससुराल वालों पर कोमल की हत्या करने का आरोप
अब ससुराल वालों पर कोमल की हत्या करने का आरोप लग रहा है. इस दौरान मायके वालों ने पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि जब महिला गायब हुई तब थाने में शिकायत की गई, लेकिन उसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया गया. मामले में पुलिस प्रशासन ने लापरवाही बरती.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

यह भी पढ़ें:पत्नी किसी और के साथ बना रही थी संबंध, पति ने देखा तो मार डाला, फिर खुद कर ली सुसाइड

