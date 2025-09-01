Giridih News: डीएवी स्कूल में बवाल, शिक्षकों के साथ हुई धक्का-मुक्की, मौके पर पहुंची पुलिस

Giridih News: झारखंड के गिरिडीह शहर से सटे मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सिरसिया-सीहोडीह स्थित बीएनएस डीएवी स्कूल में उस वक्त जमकर हंगामा ओर बवाल हो गया. जब करीब एक दर्जन से अधिक लोगों ने अलग-अलग गाड़ियों को स्कूल के मेन गेट के सामने खड़ा कर दिया और जमकर हंगामा करना शुरु कर दिया. जिस वक्त यह हंगामा हुआ, उस वक्त स्कूल की छुट्टी हुई थी. हो-हंगामा ओर बवाल होने के कारण स्कूल प्रबंधन नें सभी बच्चों को स्कूल कैम्पस में सुरक्षित रख दिया.

इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मुफ्फसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो सदलबल जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा करने वाले लोगों को खदेड़ कर भगाया. इस दौरान दो युवकों को हिरासत में ले लिया गया. इधर जैसे ही पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया, तो शहबाज नामक युवक पुलिस की गाडी में बैठने के बाद बीमारी का बहाना बनाने लगा. जिसके बाद पुलिस नें उसे सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया है.

इस बाबत मुफ्फसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि डीएवी स्कूल में कुछ लोगों के द्वारा हंगामा किया गया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच कर सभी को खदेड़ कर भगा दिया गया. बताया गया कि जैसे ही लिखित आवेदन मिलेगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- मृणाल सिन्हा

