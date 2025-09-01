Giridih News: डीएवी स्कूल में बवाल, शिक्षकों के साथ हुई धक्का-मुक्की, मौके पर पहुंची पुलिस
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2905110
Zee Bihar JharkhandJH giridih

Giridih News: डीएवी स्कूल में बवाल, शिक्षकों के साथ हुई धक्का-मुक्की, मौके पर पहुंची पुलिस

Giridih News: गिरिडीह के सिरसिया-सीहोडीह स्थित बीएनएस डीएवी स्कूल में बवाल हो गया. दर्जन भर लोगों ने स्कूल के मेन गेट के पास गाडी खाड़ी कर हंगामा कर दिया. विस्तार से जानकारी के लिए पूरी खबर पढ़ें.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 01, 2025, 06:59 PM IST

Trending Photos

गिरिडीह के डीएवी स्कूल में बवाल
गिरिडीह के डीएवी स्कूल में बवाल

Giridih News: झारखंड के गिरिडीह शहर से सटे मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सिरसिया-सीहोडीह स्थित बीएनएस डीएवी स्कूल में उस वक्त जमकर हंगामा ओर बवाल हो गया. जब करीब एक दर्जन से अधिक लोगों ने अलग-अलग गाड़ियों को स्कूल के मेन गेट के सामने खड़ा कर दिया और जमकर हंगामा करना शुरु कर दिया. जिस वक्त यह हंगामा हुआ, उस वक्त स्कूल की छुट्टी हुई थी. हो-हंगामा ओर बवाल होने के कारण स्कूल प्रबंधन नें सभी बच्चों को स्कूल कैम्पस में सुरक्षित रख दिया. 

यह भी पढ़ें: गिरिडीह पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाया हत्याकांड का राज

इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मुफ्फसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो सदलबल जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा करने वाले लोगों को खदेड़ कर भगाया. इस दौरान दो युवकों को हिरासत में ले लिया गया. इधर जैसे ही पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया, तो शहबाज नामक युवक पुलिस की गाडी में बैठने के बाद बीमारी का बहाना बनाने लगा. जिसके बाद पुलिस नें उसे सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस बाबत मुफ्फसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि डीएवी स्कूल में कुछ लोगों के द्वारा हंगामा किया गया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच कर सभी को खदेड़ कर भगा दिया गया. बताया गया कि जैसे ही लिखित आवेदन मिलेगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- मृणाल सिन्हा

यह भी पढ़ें: तालाब में जा घुसी तेज रफ्तार कार, एक युवती की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Giridih Newscrime newsJharkhand news

Trending news

Sanjay Raut
बिहार की तर्ज पर देशभर में निकाली जाएगी 'वोटर अधिकार यात्रा': संजय राउत
Giridih News
डीएवी स्कूल में बवाल, शिक्षकों के साथ हुई धक्का-मुक्की, मौके पर पहुंची पुलिस
Bihar politics
संजय जायसवाल के लीगल नोटिस पर भड़के प्रशांत किशोर, बोले- बारी-बारी जारी होंगे घोटाले
Deepika Pandey
भगवान को छोड़ बांगलादेशी मुद्दा पकड़ लिया भाजपा ने: दीपिका पांडे
Irfan Ansari
'भाजपा का हर ऑफिस खंडहर बना दूंगा', इरफान अंसारी के बयान से बिहार में गरमाई सियासत
Jharkhand news
रांची में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कांग्रेस ऑफिस घेरने की कोशिश
Voter Adhikar Yatra
Patna News: पटना में खत्म हुई वोटर अधिकार यात्रा, कटआउट की राजनीति पर मचा बवाल
Gumla News
गुमला में गहराया यूरिया संकट, कालाबाजारी से किसान परेशान
Rahul Gandhi
'भूकंप', 'एटम बम' और 'हाइड्रोजन बम', भारी-भरकम शब्दों के सहारे राहुल गांधी की सियासत
Voter Adhikar Yatra
कांग्रेस नेताओं का दावा, 'बिहार में सफल रही वोटर अधिकार यात्रा
;