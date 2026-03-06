Giridih News: गिरिडीह में DJ बजाने को लेकर खूनी संघर्ष, युवक की हत्या; मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने घायलों से की मुलाकात

Giridih News: गिरिडीह शहर के हुट्टी बाजार के रविदास टोला में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. झड़प में एक युवक की मौत हो गई और तीन लोग घायल है. नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.
Giridih News: गिरिडीह शहर के हुट्टी बाजार रविदास मुहल्ला में बीते रात डीजे बजाने को लेकर खूनी संघर्ष में एक युवक की हत्या कर दी गई. घटना के बाद आज सुबह आक्रोशित लोगों ने हुट्टी बाजार में सड़क जाम कर दिया. सड़क जाम की घटना की सूचना मिलने के बाद नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू घटनास्थल पहुंचे ओर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया. मंत्री सदर अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, मंत्री ने होली के दिन गद्दी मुहल्ला में हुए पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया.
डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद
मिली जानकारी के अनुसार, हुट्टी बाजार के रविदास टोला में गुरुवार (5 मार्च) की रात मुहल्ले में डीजे बज रहा था. इसी दौरान मुहल्ले के कुछ बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. बच्चों के झगड़े को शांत कराने के लिए अजय कुमार दास समेत अन्य लोग बीच-बचाव करने पहुंचे थे. इसी बीच हुट्टी बाजार निवासी रवि दास अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंच गया और देखते ही देखते अजय सहित अन्य लोगों पर उस्तरा और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में सभी गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. शोर-शराबा सुनकर स्थानीय लोग जुट गए और इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद अजय कुमार दास को मृत घोषित कर दिया. वहीं, घायलों में राजेश दास, परदूम दास और प्रेम दास शामिल हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.
हमलावर और मृतक आपस में जीजा-साला
बताया जा रहा है कि हमलावर और मृतक आपस में जीजा-साला हैं. दोनों के बीच पहले से किसी बात को लेकर आपसी रंजिश भी चल रही थी. घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी नीरज कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा