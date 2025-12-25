Advertisement
Zee Bihar JharkhandJH giridih

बंपर ऑफर बना मुसीबत, मोबाइल एक्सेसरीज के लिए मची लूट, कई लोग हुए चोटिल

Giridih Latest News: गिरिडीह जिले में फ्री में मोबाइल एक्सेसरीज लूटने के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान अफरा - तफरी मच गई, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और धक्का - मुक्की में कई लोगों को आई चोट आई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:49 PM IST

Giridih News: आपने अक्सर देखा होगा की किसी त्योहार या फिर किसी विशेष दिन बड़े-बड़े मॉल और दुकानों में ग्राहकों को खरीदारी करने पर विशेष छूट दी जाती है, जिसके बाद भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और कई बार अप्रिय घटना भी घटित हो जाती है. कुछ ऐसा ही नजारा गुरुवार को गिरिडीह के 6 नंबर ( झींझरी मुहल्ला) में देखने को मिला. यहां एक मोबाइल टेलीकोम दुकान में गुरुवार को दुकान के ओपनिंग के दौरान ग्राहकों को कई प्रकार की छूट दी गयी थी. 

हालांकि, ये कोई सोने - चांदी या नगद रुपयों का उपहार नहीं था, मात्र मोबाइल के एक्सेसरीज की थी, जिसमें मोबाईल कवर, स्क्रीन गार्ड, हेडफोन समेत अन्य एक्सेसरीजों शामिल थी. मगर, कुछ लोगों की सोच तो समझ ही सकते हैं. बस ऑफर की बात सुनी की पहुंच गए मौके पर चौका मारने, लेकिन मात्र 50 - 100 रुपयों के सामान पाने के लिए किसी की बाइक का क्षतिग्रस्त हो गयी तो किसी को चोट आ गयी. 

दरअसल, टेलीकोम दुकान का उद्घाटन होना था. ऑफर की बात सुनकर दुकान के पास भारी संख्या में ग्राहकों की भीड उमड़ पड़ी. फिर क्या दुकानदार से भीड संभल ही नहीं पाया. क्या पैकेट पर पैकेट मोबाइल के एक्सेसरीज ग्राहकों के बीच लुटाने लगा. जिसे लूटने के लिए अफरा - तफरी मच गयी. स्थिति इतनी भवायह हो गयी की लोगों के बीच धक्का - मुक्की तक हो गयी. इस दौरान भीड़ में उग्र होने के बाद मौके पर खडी कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गयी. 

इस घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क जाम ओर अफरा - तफरी की स्थिति बनी रही. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चिंता जताते हुए कहा कि शोरूम प्रबंधन की तरफ से किसी भी प्रकार के सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था, न तो सुरक्षाकर्मी तैनात थे और न ही भीड़ नियंत्रण के लिए कोई ठोस व्यवस्था की गई थी. 

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया जाता, तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था. स्थानीय लोगों ने इस तरह के कार्यक्रमों में प्रशासनिक अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था को अनिवार्य करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तरफ से प्रचार-प्रसार और उद्घाटन के नाम पर बिना योजना और सुरक्षा के इस तरह के कार्यक्रम करना न सिर्फ गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ भी है. प्रशासन को चाहिए कि ऐसे आयोजनों पर सख्ती बरते और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

यह भी पढ़ें: बार-बार पत्नी जाती थी मायके, गुस्से में आया पति और ससुर के घर पर चला दी जेसीबी

