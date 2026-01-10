Advertisement
Zee Bihar JharkhandJH giridih

परिजनों के चेहरों पर लौटी मुस्कान: 14 जनवरी को झारखंड आएंगे नाइजर से रिहा हुए 5 मजदूर

Jharkhand News: पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर में पिछले 8 महीनों से बंधक बनाए गए झारखंड के गिरिडीह जिले के 5 श्रमिक सुरक्षित रिहा हो गए हैं. 14 जनवरी को वे झारखंड आएंगे.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 02:51 PM IST

Jharkhand News: झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष और विदेश मंत्रालय के सतत प्रयास से नाइजर अफ्रीका में फंसे गिरिडीह के 5 श्रमिकों की जल्द ही झारखंड में वापसी सुनिश्चित होने जा रही है. इस बारे में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को जगनमोहन सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री हेड, कल्पतरु ट्रांसमिशन लाइन कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार नाइजर अफ्रीका में फंसे 5 श्रमिकों को लगभग 8 महीने की बंधक अवधि के बाद रिहा कर दिया गया है. पांचों श्रमिकों के मुंबई पहुंचने की पुष्टि कंपनी ने की है.

वर्तमान स्थिति का जायजा
इसके अलावा राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने सभी श्रमिकों से बातचीत कर उनकी वर्तमान स्थिति का जायजा लिया है. मेडिकल जांच और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 14 जनवरी को कंपनी वाई मार्ग से उन्हें झारखंड भेजने की प्रक्रिया करेगी. सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि 27 अप्रैल 2025 को राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को सूचना दी गई कि ग्राम-दोन्दलो एवं मुंडरो, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह, झारखंड के पांच प्रवासी श्रमिक, जो कल्पतरु ट्रांसमिशन लाइन कंपनी, नाइजर में कार्यरत थे, का अपहरण कर लिया गया है. उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है. 

श्रमिकों में 1. फलजीत महतो, 2. राजू कुमार, 3. चंद्रिका महतों, 4. संजय महतों, 5. उत्तम महतों शामिल है. मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास से संपर्क कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने कार्रवाई करते हुए जगनमोहन सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एवं कंट्री हेड, कल्पतरु ट्रांसमिशन लाइन कंपनी से संपर्क किया. फिर श्रमिकों की जानकारी प्राप्त की और उनकी रिहाई को लेकर त्वरित कार्रवाई करने की बात कही गई. 

पांचों श्रमिकों की सुरक्षित रिहाई
राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने 28 अप्रैल 2025 को मामले का सत्यापन करते हुए प्रोटेक्टर ऑफ इमिर्गेट्स, रांची, भारतीय दूतावास (नियामी, नाइजर) और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को ई-मेल के माध्यम से तत्काल आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया. पांचों श्रमिकों की सुरक्षित रिहाई और स्वदेश वापसी हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई का अनुरोध किया गया. इसके अलावा कंपनी द्वारा जानकारी दी गई कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक श्रमिकों को 550 अमेरिकी डॉलर प्रति माह (लगभग ₹47,620/-) का वेतन भुगतान किया गया. श्रमिकों को तिमाही आधार पर वेतन का भुगतान किया जाता है, जिसमें कुछ राशि स्थानीय खर्च हेतु दी जाती है तथा शेष तिमाही के अंत में भुगतान की जाती है. तीन माह हेतु प्रति श्रमिक कुल वेतन ₹1,42,857/- है. 

जून 2025 में परिजनों ‌ने अतिरिक्त सहायता की मांग की, जिसका भुगतान किया गया. फंसे हुए श्रमिकों के परिजनों को ₹17,000/- प्रति माह सहायता राशि दी जा रही है, जिसकी पुष्टि राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ‌द्वारा की गई है. कंपनी द्वारा तिमाही आधार पर सभी पांचों श्रमिकों के बैंक खातों में वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है.

परिजनों के चेहरे पर मुस्कान
इसके अलावा जिला प्रशासन की पहल पर श्रमिकों के आश्रितों को विभिन्न विभागीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आच्छादित किया गया, जिनमें लेबर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पशुपालन योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन शौचालय, पेंशन योजना, नल-जल योजना कनेक्शन, ई-श्रम पंजीकरण, बिरसा हरित ग्राम योजना, JSPL योजना और मईया सम्मान योजना शामिल हैं. इधर मजदूरों के वापस लौटने की खबर सुनने के बाद परिजनों के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान लौट गयी है.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

यह भी पढ़ें: रांची की स्मार्ट पहल: ₹5 के सिक्के से खुलेगा AI ईको-टॉयलेट, सेंसर से होगा फ्लश

Jharkhand newsGiridih news

