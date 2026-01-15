सिस्टम की चौखट पर बेबस मानवता: कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर रेंगकर DC से गुहार लगाने पहुंचा दिव्यांग दंपति

गिरिडीह कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर देखने को मिली. यंहा एक दंपति लाठी के सहारे कलेक्ट्रेट भवन के अंदर प्रवेश करने वाली सीढ़ियों पर रेंगते नजर आया. दम्पति गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड के डोरंडा के सबलाडीह के रहने वाले लक्ष्मण दास और उनकी पत्नी आशा देवी थीं. दोनों ने आपबीती सुनाई और इस दौरान वे भावुक भी हो गए.

दरअसल, दंपत्ति को सरकार की ओर से मिलने वाली अधिकांश योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इनकी आर्थिक स्थिति काफी ख़राब है. दोनों को मिलने वाली विकलांग पेंशन के रूप में एक-एक हजार रुपये मिलता है. इन्हें अब तक न तो आवास योजना का लाभ मिल पा रहा है और न ही अन्य योजनाओं का.

दंपति ने बताया कि पहले राशन मिलता था लेकिन वह भी गांव के डीलर की मनमानी के कारण बंद हो गया है. ऐसे में इनकी परेशानी और भी बढ़ गई है. कई बार अपने पंचायत के मुखिया समेत सरकारी बाबुओं के दफ्तरों का चक्कर काटकर पूरी तरह से हार चुके ये दंपत्ति आज गिरिडीह कलेक्ट्रेट में डीसी से मिलने आए थे.

लक्ष्मण दास और उनकी पत्नी आशा देवी ने बताया कि दोनों दिव्यांग हैं और उनके घर में कोई भी सदस्य कमाने वाला नहीं है. घर में तीन बेटियां है, जिनमें किसी तरह से एक बेटी की शादी हो पाई है. अभी भी घर में दो कुंवारी बेटियों हैं, जिनकी शादी करनी है. ऐसे में मात्र एक-एक हजार रुपये दिव्यांग पेंशन से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है.

दंपति ने बताया कि जब भी वे लोग स्थानीय मुखिया के पास जाते हैं तो उन्हें फटकार लगाकर भगा दिया जाता है. इतना ही नहीं, सरकारी बाबुओं के पास जाने पर भी ऐसा ही बर्ताव किया जाता है. पति-पत्नी ने जिला प्रशासन और सरकार से उन्हें मदद दिलाने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की गुहार की है.

गिरिडीह से मृणाल सिन्हा की रिपोर्ट