Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3075658
Zee Bihar JharkhandJH giridih

सिस्टम की चौखट पर बेबस मानवता: कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर रेंगकर DC से गुहार लगाने पहुंचा दिव्यांग दंपति

गिरिडीह के धनवार प्रखंड के दिव्यांग दंपति लक्ष्मण दास और आशा देवी गुरुवार को अपनी फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे. पैरों से लाचार होने के कारण उन्हें रेंगकर सीढ़ियां चढ़नी पड़ीं. दंपति का आरोप है कि गांव के डीलर ने उनका राशन बंद कर दिया है और मुखिया सहित सरकारी अधिकारी उन्हें योजनाओं का लाभ देने के बजाय दफ्तरों से भगा देते हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:36 PM IST

Trending Photos

गिरिडीह कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर रेंगते नजर आए लाचार दिव्यांग पति-पत्नी
गिरिडीह कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर रेंगते नजर आए लाचार दिव्यांग पति-पत्नी

गिरिडीह कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर देखने को मिली. यंहा एक दंपति लाठी के सहारे कलेक्ट्रेट भवन के अंदर प्रवेश करने वाली सीढ़ियों पर रेंगते नजर आया. दम्पति गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड के डोरंडा के सबलाडीह के रहने वाले लक्ष्मण दास और उनकी पत्नी आशा देवी थीं. दोनों ने आपबीती सुनाई और इस दौरान वे भावुक भी हो गए. 

दरअसल, दंपत्ति को सरकार की ओर से मिलने वाली अधिकांश योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और इनकी आर्थिक स्थिति काफी ख़राब है. दोनों को मिलने वाली विकलांग पेंशन के रूप में एक-एक हजार रुपये मिलता है. इन्हें अब तक न तो आवास योजना का लाभ मिल पा रहा है और न ही अन्य योजनाओं का. 

दंपति ने बताया कि पहले राशन मिलता था लेकिन वह भी गांव के डीलर की मनमानी के कारण बंद हो गया है. ऐसे में इनकी परेशानी और भी बढ़ गई है. कई बार अपने पंचायत के मुखिया समेत सरकारी बाबुओं के दफ्तरों का चक्कर काटकर पूरी तरह से हार चुके ये दंपत्ति आज गिरिडीह कलेक्ट्रेट में डीसी से मिलने आए थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

लक्ष्मण दास और उनकी पत्नी आशा देवी ने बताया कि दोनों दिव्यांग हैं और उनके घर में कोई भी सदस्य कमाने वाला नहीं है. घर में तीन बेटियां है, जिनमें किसी तरह से एक बेटी की शादी हो पाई है. अभी भी घर में दो कुंवारी बेटियों हैं, जिनकी शादी करनी है. ऐसे में मात्र एक-एक हजार रुपये दिव्यांग पेंशन से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है.

ये भी पढ़ें- रांची ईडी दफ्तर में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची केंद्रीय एजेंसी

दंपति ने बताया कि जब भी वे लोग स्थानीय मुखिया के पास जाते हैं तो उन्हें फटकार लगाकर भगा दिया जाता है. इतना ही नहीं, सरकारी बाबुओं के पास जाने पर भी ऐसा ही बर्ताव किया जाता है. पति-पत्नी ने जिला प्रशासन और सरकार से उन्हें मदद दिलाने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की गुहार की है.

गिरिडीह से मृणाल सिन्हा की रिपोर्ट

TAGS

Giridih news

Trending news

Giridih news
सिस्टम की चौखट पर बेबस मानवता: रेंगकर DC से गुहार लगाने पहुंचा दिव्यांग दंपति
patna news
नीट छात्रा की मौत मामले में बड़ा खुलासा: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि
Dhanbad News
Dhanbad News: 'यह मेरा बेटा है', दिनदहाड़े मां की गोद से बच्चा छीनने की कोशिश
ED
रांची ईडी दफ्तर में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची केंद्रीय एजेंसी
Vaishali news
"चीर के फाड़ देंगे," जेल में बंद बाहुबली के नाम पर स्टेशन मास्टर ने बचाई अपनी जान
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात: अहियापुर के चंदवारा पुल के नीचे मिलीं चार लाशें
Samastipur News
जी मीडिया की खबर का बड़ा असर, पुलिस कस्टडी में बर्बरता करने वाले थानेदार पर गिरी गाज
Akhilesh Prasad Singh
अखिलेश सिंह का एनडीए पर तंज: 'विधायक कहीं नहीं जा रहे, विरोधियों को छपने की बीमारी
Chirag Paswan
चिराग के घर दही-चूड़ा भोज में नीतीश कुमार ने दी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि
Pappu Yadav
पप्पू यादव का गिरिराज सिंह पर हमला: जहानाबाद आकर भी पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिले