गिरिडीह में इंसानियत शर्मसार: महिला के शव को बांस पर लटकाकर उठाते हुए वायरल हुआ वीडियो, लोगों में आक्रोश

Jharkhand news: गिरिडीह जिले के दुलौरी गांव से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक महिला के शव को अर्थी पर रखकर बांस के सहारे ले जाते हुए दिखाया गया. इस घटना ने पूरे समाज में इंसानियत के मरने की चेतावनी दी है. हालांकि ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार सही तरीके से किया, लेकिन वीडियो ने लोगों के बीच भारी आक्रोश और शर्मिंदगी पैदा कर दी है.
Trending Photos
Girdih News: गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के दुलौरी गांव से एक हैरान करने वाली और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिखाया गया है कि महिला के शव को अर्थी पर रखा गया है, जिसे दो व्यक्ति बांस के सहारे ले जा रहे हैं. यह वीडियो लोगों के बीच गहरा आक्रोश और चिंता का कारण बन गया है. वीडियो को देखकर सभी यही सोच रहे हैं कि आखिर कैसे इंसानियत के मूल्यों को इतनी शर्मनाक स्थिति तक गिराया जा सकता है.
मृतक महिला की जानकारी
बताया जा रहा है कि मृतक महिला का नाम पिंकी देवी था. उनके पति विनोद रविदास पहले ही दुनिया से जा चुके थे. पिंकी देवी अपने मायके में रहती थीं और 10 जनवरी को उनकी मौत हो गई. उनके शव को उनके मायके वाले दुलौरी गांव लाए थे. गांव में कुल 10 से 13 परिवार ही रहते हैं, और सभी पुरुष सुबह खेती-मजदूरी के लिए घर से निकल जाते हैं.
ये भी पढ़ें: समस्तीपुर में चल रहा था नकली नोट छापने का काला धंधा, आरोपी का BJP से कनेक्शन!
वीडियो बनाने की घटना
उस दिन जब पिंकी देवी का शव लाया गया, गांव के लोग मजदूरी पर गए हुए थे. इसके दौरान कुछ लोगों ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बहाने फोटो खींचने और वीडियो बनाने का प्रयास किया. वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसने लोगों के बीच भारी आक्रोश और दुख पैदा किया. ग्रामीणों के मुताबिक, शव का अंतिम संस्कार गांव वालों ने एकजुट होकर किया.
सोशल मीडिया पर फैलाया गया शर्मनाक वीडियो
हालांकि अंतिम संस्कार सही तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. लोगों ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें मानव मूल्यों के लिए गंभीर खतरा हैं. प्रशासन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपील की गई है कि ऐसे वीडियो को तुरंत हटाया जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा