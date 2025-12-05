Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3030241
Zee Bihar JharkhandJH giridih

Giridih News: जयमाला के बाद बाराती और घराती पहुंचे थाने, ऐसे सुलझा विवाद

गिरिडीह के सिहोडीह गांव में एक शादी उस समय विवाद में बदल गई जब मंडप में दूल्हे के भाई और दुल्हन के पिता के बीच कहासुनी हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि रस्में रोकनी पड़ीं और बारात थाने तक पहुंच गई. देर रात तक विवाद नहीं सुलझा, जिसके बाद सुबह पूर्व मुखिया संदीप शर्मा और थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने हस्तक्षेप किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 05, 2025, 03:44 PM IST

Trending Photos

गिरिडीह में मंडप पर बढ़ा तनाव
गिरिडीह में मंडप पर बढ़ा तनाव

गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडीह गांव में बुधवार की रात एक शादी समारोह तब विवाद में बदल गया जब मंडप पर अचानक दूल्हे और दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. बाघमारा-गोमो से आई बारात का स्वागत जोर-शोर से किया गया था और दोनों परिवार खुशी के माहौल में डूबे थे. जयमाला की रस्म शांतिपूर्वक पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके तुरंत बाद शादी की मुख्य रस्में शुरू होने से ठीक पहले माहौल तनावपूर्ण हो गया.

जानकारी के अनुसार, शादी की तैयारी चल रही थी तभी किसी बात पर दूल्हे के भाई और दुल्हन के पिता के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई. देखते-देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मंडप में चल रही रस्में रोक दी गईं. मामला गंभीर होता देख बाराती और घराती दोनों पक्ष थाने पहुंच गए. बारात लेकर आई कार भी थाने के बाहर ही रोक दी गई.

रात में कई लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो सका. देर रात तक मामला लंबा खिंचने के बाद सुबह पूर्व मुखिया और समाजसेवी संदीप शर्मा तथा मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को हस्तक्षेप करना पड़ा. दोनों ने थाने में बैठकर दोनों पक्षों की बात सुनी और धैर्य के साथ मामले को शांत कराने की कोशिश की.

Add Zee News as a Preferred Source

लगातार समझाने के बाद दोनों परिवारों ने अपनी-अपनी गलतियां स्वीकार कर लीं और मामले का निपटारा कर लिया. इसके बाद दोपहर में सभी लोग फिर से मंडप पहुंचे और विवाह की सारी रस्में पूरी की गईं. तनाव के बाद परिवारों में फिर से खुशी का माहौल लौट आया.

पूर्व मुखिया संदीप शर्मा ने कहा कि शादी जैसे शुभ अवसर पर छोटे-छोटे विवादों को बड़ा नहीं बनने देना चाहिए. बात-चीत से हर समस्या का समाधान संभव है. दोनों परिवारों को एकजुट देखकर उन्होंने राहत जताई.

TAGS

Giridih news

Trending news

Giridih news
Giridih News: जयमाला के बाद बाराती और घराती पहुंचे थाने, ऐसे सुलझा विवाद
BLO
UP, MP और पश्चिम बंगाल के BLO बिहार के BLO से सीखें स्ट्रेस मैनेजमेंट
Bihar Bulldozer Action
समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, सुपौल और भागलपुर में गरजा बुलडोजर
Jharkhand news
Jharkhand News: FSO-CDPO रिजल्ट में हो रही देरी पर राज्यपाल ने जताई गंभीर चिंता
Jharkhand Assembly
गुजरे लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही सोमवार तक के लिए झारखंड विधानसभा स्थगित
Patna top schools
पटना के टॉप स्कूलों में कराना है बच्चों का एडमिशन? तो ये खबर जरूर पढ़ें
Rail Accident
एक ही ट्रैक पर आई 2 ट्रेन,चालक ने सेकंड्स में लिया फैसला और बच गई सैंकड़ों जिंदगियां
nitish kumar
10वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार के नाम एक और उपलब्धि,इस ग्लोबल लिस्ट में शामिल
Tejashwi Yadav
यूरोप टूर पर निकले तेजस्वी तो क्यों राहुल गांधी गांधी से उनकी तुलना होने लगी?
bhojpuri hit songs
'राजाजी के दिलवा' से लेकर 'नथुनिया' तक, बिहार की शादियों में आज भी इन गानों का क्रेज