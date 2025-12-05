Giridih News: जयमाला के बाद बाराती और घराती पहुंचे थाने, ऐसे सुलझा विवाद

गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोडीह गांव में बुधवार की रात एक शादी समारोह तब विवाद में बदल गया जब मंडप पर अचानक दूल्हे और दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. बाघमारा-गोमो से आई बारात का स्वागत जोर-शोर से किया गया था और दोनों परिवार खुशी के माहौल में डूबे थे. जयमाला की रस्म शांतिपूर्वक पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके तुरंत बाद शादी की मुख्य रस्में शुरू होने से ठीक पहले माहौल तनावपूर्ण हो गया.

जानकारी के अनुसार, शादी की तैयारी चल रही थी तभी किसी बात पर दूल्हे के भाई और दुल्हन के पिता के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई. देखते-देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मंडप में चल रही रस्में रोक दी गईं. मामला गंभीर होता देख बाराती और घराती दोनों पक्ष थाने पहुंच गए. बारात लेकर आई कार भी थाने के बाहर ही रोक दी गई.

रात में कई लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो सका. देर रात तक मामला लंबा खिंचने के बाद सुबह पूर्व मुखिया और समाजसेवी संदीप शर्मा तथा मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को हस्तक्षेप करना पड़ा. दोनों ने थाने में बैठकर दोनों पक्षों की बात सुनी और धैर्य के साथ मामले को शांत कराने की कोशिश की.

लगातार समझाने के बाद दोनों परिवारों ने अपनी-अपनी गलतियां स्वीकार कर लीं और मामले का निपटारा कर लिया. इसके बाद दोपहर में सभी लोग फिर से मंडप पहुंचे और विवाह की सारी रस्में पूरी की गईं. तनाव के बाद परिवारों में फिर से खुशी का माहौल लौट आया.

पूर्व मुखिया संदीप शर्मा ने कहा कि शादी जैसे शुभ अवसर पर छोटे-छोटे विवादों को बड़ा नहीं बनने देना चाहिए. बात-चीत से हर समस्या का समाधान संभव है. दोनों परिवारों को एकजुट देखकर उन्होंने राहत जताई.