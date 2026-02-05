Giridih News: बिना फिटनेस और इंश्योरेंस दौड़ रही थी स्कूल वैन, हादसे में 3 बच्चे घायल, निजी स्कूलों की लापरवाही उजागर

Giridih News: गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी मैदान के समीप गुरुवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब उज्ज्वल पब्लिक स्कूल की एक स्कूल वैन तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. हादसे के वक्त वैन में करीब 10 बच्चे सवार थे. गनीमत यह रही कि आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि इस दुर्घटना में तीन बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिसरी ले जाया गया. घटना ने एक बार फिर निजी स्कूलों की परिवहन व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, उज्ज्वल पब्लिक स्कूल की वैन (रजिस्ट्रेशन संख्या JH10BT3853) प्रतिदिन की तरह बुटवरिया गांव से बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी. वैन की रफ्तार काफी तेज थी. जैसे ही वाहन नवनिर्मित पीसीसी सड़क के मोड़ पर पहुंचा, चालक नियंत्रण खो बैठा और वैन सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी. परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने चालक को तेज गति से वाहन न चलाने की चेतावनी दी थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया.

ये भी पढ़ें: Giridih News: गिरिडीह में मेला देख लौट रही दो आदिवासी नाबालिगों से सामूहिक दुष्कर्म

Add Zee News as a Preferred Source

घटना में बुटवरिया निवासी 12 वर्षीय मुस्कान कुमारी (पिता गणेश पासवान), 8 वर्षीय बिपिन सिंह (पिता शारदा सिंह) और 10 वर्षीय मरिता बेसरा घायल हो गए. तीनों बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिसरी में इलाज के बाद घर भेज दिया गया. वहीं ग्रामीणों ने दुर्घटना के लिए सड़क किनारे गड्ढे भरे नहीं जाने और चालक के अप्रशिक्षित होने की आशंका जताई. कुछ ग्रामीणों ने चालक के पास फर्जी या वैध लाइसेंस नहीं होने का भी आरोप लगाया, जिसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

इस मामले में जब एम-परिवहन पोर्टल पर वाहन की जानकारी खंगाली गई, तो सामने आया कि स्कूल वैन की फिटनेस 28 मार्च 2021 तक ही वैध थी, जबकि इंश्योरेंस 25 मार्च 2020 को ही समाप्त हो चुका था. इतना ही नहीं, उक्त विद्यालय पर पूर्व में भी एक छात्र के साथ मारपीट का आरोप लग चुका है, जिसकी विभागीय जांच हुई थी. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि निजी विद्यालय सरकार और विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं और बिना फिटनेस व इंश्योरेंस के वाहन कैसे संचालित हो रहे हैं? अब देखना यह होगा कि प्रशासन और शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और निजी स्कूलों की मनमानी पर कब लगाम लगती है.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा