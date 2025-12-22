Giridih News: छेड़खानी का विरोध किया तो महिला पर डाल दिया खौलता तेल, एक गिरफ्तार

Giridih News: झारखंड के गिरिडीह जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत लेदा पंचायत के गादी गांव में रविवार की देर शाम छेड़खानी का विरोध करने पर दो युवकों द्वारा एक महिला पर खौलता तेल डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार जारी है. चिकित्सकों के अनुसार, महिला के हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गए हैं.

महिला के साथ अश्लील हरकतें व छेड़खानी

बताया गया है कि पीड़िता का पति दिव्यांग है. वह परिवार के भरण-पोषण के लिए गांव में ही फास्ट फूड की एक छोटी दुकान चलाती है. रविवार की शाम दुकान पर कुछ युवक पहुंचे और महिला के साथ अश्लील हरकतें व छेड़खानी करने लगे. महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी उग्र हो गए.

खौलते तेल को महिला पर उंडेल दिया

आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने दुकान पर समोसा तलने के लिए रखे खौलते तेल को महिला पर उंडेल दिया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई. घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जुटे और परिजनों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया.

पुलिस मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी उदय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी मनीष चौधरी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज

पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. इधर, घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है. ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

