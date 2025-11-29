Advertisement
10 मोबाइल, 14 सिम और एक स्कॉर्पियो... ये 5 क्रिमिनल्स आखिर क्या कर रहे थे? पढ़िए साइबर ठगी का बड़ा मामला

Giridih Crime News: पुलिस ने पटना से खरीदारी कर स्कॉर्पियो गाड़ी से लौट रहे पांच शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने 10 मोबाइल फोन, (पांच आइफोन ), 14 सिम कार्ड और एक स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 02:25 PM IST

गिरिडीह पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया
Giridih News: गिरिडीह पुलिस ने पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. यह सभी पांचों साइबर अपराधी बिहार के पटना से खरीदारी कर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर गिरिडीह- गांडेय रोड से जामताड़ा लौट रहे थे. इसी दौरान इन सभी साइबर अपराधियों को गांडेय थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. जिन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें करमाटांड़ का विजय मंडल, नारायणपुर का अर्जुन मंडल, किशनपुर - बिहार शेखपुरा का आदित्य राज उर्फ ओम शंकर, नालंदा - बिहार के सारे का गजेंद्र कुमार और बरबीघा का रवि कुमार शामिल है. इन साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल फोन जिसमें पांच आईफोन है, 14 सिम कार्ड और एक स्कॉर्पियो वाहन को जब्त किया है. 

साइबर डीएसपी आबिद खान ने बताया कि गिरिडीह एसपी डॉ. विमल कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी बिहार के पटना से खरीदारी कर स्कॉर्पियो गाड़ी से सवार होकर गिरिडीह - गांडेय होते हुए जामताड़ा की ओर जा रहे है. इसी सूचना के बाद उन्होंने एक टीम का गठन किया, जिसका नेतृत्व साइबर डीएसपी आबिद खान कर रहे थे. 

टीम की तरफ से गिरिडीह - गांडेय मुख्य मार्ग पर जामताड़ा रोड पर विशेष चेकिंग अभियान किया गया और इसी चेकिंग अभियान के दौरान इन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. साइबर डीएसपी आबिद खान ने कहा कि इन साइबर अपराधियों से पूछताछ के क्रम में बताया कि यह लोग फर्जी आरटीओ चालान, आरटीओ ई-चालान, फर्जी बैंक अधिकारी, केवाईसी अपडेट करने समेत अलग - अलग प्रकार के झांसे देकर लोगों के साथ ठगी करने का काम करते थे. इतना ही नहीं ये लोग ठगी के पैसे से महंगे मोबाइल फोन और जेवर की खरीदारी करते थे. 

साइबर डीएसपी ने बताया कि जिन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. ये सभी काफी शातिर साइबर अपराधी है. छापेमारी दल में साइबर डीएसपी आबिद खान के अलावे साईबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत, गांडेय थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह, गजेंद्र कुमार और पुलिस बल के जवान शामिल थे. 

उन्होंने बताया कि इस दौरान एक साइबर अपराधी जिसका नाम निर्मल मंडल है जो रकसकुट्टो गांडेय का रहने वाला है. जो मौके पर से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

