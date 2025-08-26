गिरिडीह पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाया हत्याकांड का राज, अवैध संबंध के शक में पति ने की थी पत्नी की हत्या

गिरिडीह जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में हुए कंचन देवी हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी. पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला की हत्या उसके पति ने ही अवैध संबंध के शक में की थी. आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है.

25 अगस्त को मुफ्फसिल थाना में सूचना मिली कि एक युवक ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है. घायल महिला कंचन देवी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. विमल कुमार के मार्गदर्शन और सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जितबाहन उरांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम में मुफ्फसिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो सहित कई पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे.

तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर गठित टीम ने प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए आरोपी गोपी दास को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसके पास से हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार (उस्तुरा) और खून से सने कपड़े बरामद किए.

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी पति ने हत्या से पहले थाना में पत्नी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई थी. बाद में पुलिस ने महिला को सकुशल बरामद कर आरोपी पति को सौंप दिया था. घर ले जाने के दौरान ही आरोपी ने अवैध संबंध के शक के कारण पत्नी पर हमला कर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या का मुख्य कारण अवैध संबंध का शक था. आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है.

