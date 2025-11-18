Advertisement
Jharkhand News: तेज रफ्तार ट्रेलर गाड़ी के टक्कर मारने से ट्रक की चपेट में आया युवक, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

Jharkhand News: झारखंड के गिरिडीह में 17 नवंबर की देर रात नेताजी चौक के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई हैं.

Nov 18, 2025

Jharkhand News: गिरडीह से 17 नवंबर की देर रात सड़क दुर्घटना का मामला सामने आ रहा हैं. यहां नेताजी चौक के समीप तेज रफ्तार ट्रेलर गाड़ी के टक्कर मारने से बाइक सवार एक युवक ट्रक नीचे आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गयी. मृतक युवक की पहचान अलकापुरी निवासी रोहित कुमार राठौर के रूप में की गई. घटना के बाद जहां ट्रेलर गाड़ी और मालिक मौके पर से फरार हो गए, तो वहीं ट्रक जिसके नीचे रोहित दबा हुआ था, उसे लोगों ने पकड़ लिया हैं. 

स्थानीय लोगों ने शव को लेकर देर रात सड़क जाम कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, डीएसपी कौशर अली, नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए. घटना की सूचना मिलते ही परिजन समेत सैकड़ो की संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और शव को सड़क पर रख कर, सड़क को जाम कर दिया. इसके कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई.

बताया जा रहा हैं कि रोहित कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव के साथ रहता था और आज शाम को वह उन्हें देवघर एयरपोर्ट छोड़कर वापस गिरिडीह लौटा था. इसके बाद वह अपने बाइक से झंडा मैदान पहुंचा और यहां मैच देखने के बाद वापस घर लौट रहा था. इसी दौरान नेताजी चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर गाड़ी ने उसकी बाइक को ठोकर मार दी, जिसके बाद उसकी बाइक एक ट्रक के नीचे चली गई और घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

इनपुट: मृणाल सिन्हा

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

