गिरिडीह में खून से लाल हुई पत्थर खदान! माफियाओं की गोलीबारी में एक की मौत, कई घायल; गांव में दहशत का माहौल

Giridih stone quarry firing: गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के दलिया स्थित एक पत्थर खदान में आज सुबह ग्रामीणों और खदान संचालक के गुंडो के बीच झड़प हो गई. इस दौरान काफी देर तक स्थिति तनावपूर्ण रही और इसी बीच खदान संचालक के गुंडो के द्वारा ग्रामीणों के ऊपर फायरिंग कर दी गई. जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति की स्थिति नाजुक है. वहीं इस झड़प में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

खदान संचालक के गुंडो के द्वारा बुरी तरह से मारपीट

मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के चचघरा निवासी सुरेश प्रसाद वर्मा के रूप में की गई है. घटना के बाबत बताया गया की दलिया स्थिति पत्थर खदान पिछले कुछ समय से बंद था उसे बिहार के नवादा के रहने वाले एक पत्थर माफिया के द्वारा हाल ही में अपने अंडर में लेकर फिर से खदान की शुरुआत करने की तैयारी की जा रही थी. इसी का विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा था. कल शाम को दलिया गांव के दो युवक पत्थर खदान की ओर घूमने के लिए गए थे. जहां दोनों युवकों के साथ खदान संचालक के गुंडो के द्वारा बुरी तरह से मारपीट की गई थी और उनके मोबाइल फोन को तोड़ दिया गया था.

इसी के बाद आज काफी संख्या में ग्रामीण लाठी - डंडा लेकर इसका विरोध करने के लिए पत्थर खदान पहुंचे हुए थे. इसी बीच दोनों पक्ष के लोगों के बीच झड़प हो गई और इसी दौरान खदान संचालक के गुंडो के द्वारा ग्रामीणों के ऊपर फायरिंग कर दी गई. इस फायरिंग की घटना में दो ग्रामीणों को गोली लगी है जिनमें एक व्यक्ति जो जमुआ थाना क्षेत्र के चचघरा गांव का रहने वाला सुरेश प्रसाद वर्मा था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है.

आधा दर्जन से अधिक लोग घायल

वंही दोनों पक्ष के लोगों के बीच हुई इस झड़प की घटना में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है. इधर घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात कर दिया गया है.

