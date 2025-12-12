टीचर हो तो ऐसा! विदाई में फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, गांववाले भी हो गए भावुक

Giridih News: डिजिटल युग में जहां शिक्षा की पद्धति तेजी से बदल रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गुरु-शिष्य का रिश्ता उसी आत्मीयता और सम्मान से भरा हुआ दिखाई देता है. मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट क्लास जैसे आधुनिक साधनों के बीच भी गांवों के बच्चे अपने शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत के रूप में देखते हैं. यही कारण है कि जब कोई समर्पित शिक्षक सेवानिवृत्त होता है, तो बच्चों की दुनिया जैसे अधूरी हो जाती है.

बालक गांव में शिक्षक की विदाई पर भावुक दृश्य

गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के बालक गांव में ऐसी ही मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां स्कूल के शिक्षक जागेश्वर प्रसाद यादव के सेवानिवृत्त होने पर छात्रों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. शिक्षक यादव लंबे समय से गांव के बच्चों को पढ़ा रहे थे और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे. उनकी सरलता, अनुशासन, और पढ़ाने की खास शैली ने बच्चों के मन में उनके लिए गहरा सम्मान और प्रेम पैदा किया. यही वजह रही कि विदाई समारोह के दौरान माहौल भावुक हो उठा.

ये भी पढ़ें: क्या सच में निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, उनकी पॉलिटिकल लांचिंग को रोक कौन रहा है?

Add Zee News as a Preferred Source

संसाधनों की कमी के बीच शिक्षक-छात्र का अनोखा अपनापन

ग्रामीण स्कूलों में अक्सर संसाधनों की कमी रहती है, लेकिन अध्यापक और छात्र के बीच का अपनापन शिक्षा को जीवंत बनाए रखता है. बच्चों ने बताया कि शिक्षक यादव उनकी पढ़ाई के साथ-साथ जीवन मूल्यों को भी सिखाते थे. कई बच्चे रोते हुए कह रहे थे कि उनके गुरु के बिना स्कूल पहले जैसा नहीं रहेगा. इस मौके पर अभिभावकों और ग्रामीणों ने भी उनकी सेवा और योगदान को याद करते हुए सम्मान व्यक्त किया.

गुरु-शिष्य के संबंध का उदहारण

डिजिटल दौर में भी ऐसा दृश्य यह साबित करता है कि तकनीक भले आगे बढ़ जाए, लेकिन गुरु-शिष्य संबंध की गर्माहट और भावनात्मक जुड़ाव आज भी ग्रामीण समाज की सबसे बड़ी ताकत है. शिक्षक जागेश्वर प्रसाद यादव की विदाई ने इसे एक बार फिर प्रमाणित कर दिया.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा