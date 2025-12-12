Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3038523
Zee Bihar JharkhandJH giridih

टीचर हो तो ऐसा! विदाई में फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, गांववाले भी हो गए भावुक

Giridih News: गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में शिक्षक जागेश्वर प्रसाद यादव की सेवानिवृत्ति पर भावुक कर देने वाला दृश्य सामने आया. डिजिटल युग के बावजूद ग्रामीण बच्चों ने अपने गुरु के प्रति गहरा सम्मान जताते हुए उन्हें विदाई दी, जहां कई छात्र रोते हुए नजर आए.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 12, 2025, 03:37 PM IST

Trending Photos

टीचर हो तो ऐसा! विदाई में फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, गांववाले भी हो गए भावुक
टीचर हो तो ऐसा! विदाई में फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, गांववाले भी हो गए भावुक

Giridih News: डिजिटल युग में जहां शिक्षा की पद्धति तेजी से बदल रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गुरु-शिष्य का रिश्ता उसी आत्मीयता और सम्मान से भरा हुआ दिखाई देता है. मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट क्लास जैसे आधुनिक साधनों के बीच भी गांवों के बच्चे अपने शिक्षक को सिर्फ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत के रूप में देखते हैं. यही कारण है कि जब कोई समर्पित शिक्षक सेवानिवृत्त होता है, तो बच्चों की दुनिया जैसे अधूरी हो जाती है.

बालक गांव में शिक्षक की विदाई पर भावुक दृश्य
गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के बालक गांव में ऐसी ही मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां स्कूल के शिक्षक जागेश्वर प्रसाद यादव के सेवानिवृत्त होने पर छात्रों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. शिक्षक यादव लंबे समय से गांव के बच्चों को पढ़ा रहे थे और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे. उनकी सरलता, अनुशासन, और पढ़ाने की खास शैली ने बच्चों के मन में उनके लिए गहरा सम्मान और प्रेम पैदा किया. यही वजह रही कि विदाई समारोह के दौरान माहौल भावुक हो उठा.

ये भी पढ़ें: क्या सच में निशांत कुमार राजनीति में आएंगे, उनकी पॉलिटिकल लांचिंग को रोक कौन रहा है?

Add Zee News as a Preferred Source

संसाधनों की कमी के बीच शिक्षक-छात्र का अनोखा अपनापन
ग्रामीण स्कूलों में अक्सर संसाधनों की कमी रहती है, लेकिन अध्यापक और छात्र के बीच का अपनापन शिक्षा को जीवंत बनाए रखता है. बच्चों ने बताया कि शिक्षक यादव उनकी पढ़ाई के साथ-साथ जीवन मूल्यों को भी सिखाते थे. कई बच्चे रोते हुए कह रहे थे कि उनके गुरु के बिना स्कूल पहले जैसा नहीं रहेगा. इस मौके पर अभिभावकों और ग्रामीणों ने भी उनकी सेवा और योगदान को याद करते हुए सम्मान व्यक्त किया.

गुरु-शिष्य के संबंध का उदहारण
डिजिटल दौर में भी ऐसा दृश्य यह साबित करता है कि तकनीक भले आगे बढ़ जाए, लेकिन गुरु-शिष्य संबंध की गर्माहट और भावनात्मक जुड़ाव आज भी ग्रामीण समाज की सबसे बड़ी ताकत है. शिक्षक जागेश्वर प्रसाद यादव की विदाई ने इसे एक बार फिर प्रमाणित कर दिया.

रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा

TAGS

Giridih newsJharkhand news

Trending news

Giridih news
टीचर हो तो ऐसा! विदाई में फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, गांववाले भी हो गए भावुक
Kishanganj News
किशनगंज में सेना स्टेशन के लिए जमीन अधिग्रहण पर बवाल, डीएम को सौंपा गया ज्ञापन
Jharkhand news
20 साल से फरार नक्सली मोतीलाल किस्कू गिरफ्तार! चकाई पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी
Zee Bihar Samvad
'पलायन नहीं, मजबूरी का पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या', ऋतुराज ने पूरी धारणा बदल दी
Jharkhand news
क्या कोडीन कफ सिरप के झारखंड से जुड़े हैं तार? ED ने की छापेमारी, जानिए पूरा मामला
greenfield airport
नए साल से पहले भागलपुर को केंद्र सरकार का तोहफा! भागलपुर एयरपोर्ट का रास्ता साफ
ED Raid
कोडिन कफ सीरप मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, झारखंड समेत UP-गुजरात में भी छापेमारी
Zee Bihar Samvad
किसको कितना समय देना है, यह पार्टी के विधायकों की संख्या से तय होता है: स्पीकर
Jharkhand news
रांची से ताना भगतों का दिल्ली कूच: 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली को ऐतिहासिक बनाने निकले
Bihar News
वोटर लिस्ट के बाद अब बिहार में राशन कार्ड से कटेंगे 54 लाख लोगों के नाम!